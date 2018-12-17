習近平李克強會見崔世安：充分肯定崔及澳門政府的工作

17日（周一），國家主席習近平及國務院總理李克強分別會見了赴京述職的澳門特首崔世安，習近平及李克強均對崔世安和澳門政府的工作表示充分肯定。

國家主席習近平會見赴京述職的澳門特首崔世安。（影片截圖）

習近平表示，一年來崔世安帶領澳門政府貫徹執行「一國兩制」方針和基本法，完善維護國家安全的體制機制，積極參與粵港澳大灣區建設和共建「一帶一路」，促進經濟適度多元發展，增進民生福祉，加強防災減災體系建設，贏得了澳門社會各界廣泛好評。中央對崔世安和澳門政府的工作是充分肯定的。

習近平又強調，在新時代國家改革開放進程中，香港、澳門仍然具有特殊地位和獨特優勢，仍然發揮不可替代的作用。

國務院總理李克強會見赴京述職的澳門特首崔世安。（影片截圖）

李克強：中央貫徹澳人治澳、高度自治

李克強則表示，當前澳門經濟保持較快增長，民生得到持續改善，失業率處於較低水平，人均本地生產總值名列全球經濟體前茅。中央對崔世安和澳門政府的工作給予充分肯定。李克強又稱，發展經濟是澳門政府的首要任務，目的是為了改善民生。希望澳門持續推進經濟結構調整，促進經濟適度多元發展，優化營商環境，防範經濟金融風險，同時積極參與粵港澳大灣區建設和「一帶一路」建設。

李克強又指出，中央堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，嚴格依照憲法和基本法辦事，全力支持香港和澳門政府及其行政長官依法施政。

（央視網）