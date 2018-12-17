【改革開放40周年】風雲變幻40年　改革開放大事記

改革開放40周年之際，習近平在廣東考察時宣示：「改革不停頓、開放不止步，中國一定會有讓世界刮目相看的新的更大奇跡。」40年發生很多大事，《香港01》歸納了其中有代表性的事件，幫助讀者了解40年間風雲變幻。

一九七八年十二月召開的中共十一屆三中全會，是建國以來黨的歷史上具有深遠意義的偉大轉折。鄧小平和陳雲是會上舉足輕重的人物_（VCG）

1978年12月，中共十一屆三中全會

全會決定停止使用「以階級鬥爭為綱」口號，把全黨工作重心轉移到經濟建設上來。全會重新審查了中共歷史上的一批冤假錯案，重新評價了領導人的功過。鄧小平在這次會議召開前發表的《解放思想，實事求是，團結一致向前看》的講話中提出：「要允許一部分地區、一部分企業、一部分工人農民，由於辛勤努力成績大而收入先多一些，生活先好起來。」

十一屆三中全會是中國改革開放的開端，此後中國黨和政府開始實行改革開放政策。

1980年，深圳、珠海、汕頭、廈門改稱經濟特區。圖為80年代的深圳。（資料圖片）

1980年，深圳、珠海、汕頭、廈門改稱經濟特區

經濟特區的設置標誌中國改革開放進一步發展，而深圳珠海等地經濟也由此騰飛，深圳市GDP總量更在2017年首次超過香港。從一個小漁村搖身一變成為世界級大城市。

胡耀邦去世後，大量學生和民眾聚集天安門廣場悼念，此後更提出許多改革要求。（資料圖片）

1989年，六四事件

1989年4月15日，以開明著稱的前中共總書記胡耀邦突然去世。關於胡耀邦的死因，社會上流言四起，許多大學生與市民到天安門廣場舉辦悼念活動。此後在對社會現實不滿的驅使下，學生和市民進而要求政府處理通貨膨脹、失業、官員腐敗、政治民主等問題，引發全國範圍的運動。最終，中共決定強硬鎮壓，造成大量傷亡。

事件不僅在中國內地，亦在港澳台及海外亦引起巨大反響。多年以來，六四事件在內地都是言論禁區，諱莫如深，不能公開討論。而對香港而言，六四事件已經成為不同世代港人自我定位、定位自己與國家關係，乃至中港隔閡的爭議點。

1992年鄧小平南巡，再次確立改革開放方向。（資料圖片）

1992年，鄧小平南巡

1992年1月18日至2月21日期間，鄧小平在中國南方的深圳、珠海、廣州、上海等地巡視並且發表講話，他重申改革開放，並強調 「誰不改革，誰就下台」，表示「要警惕『右』，但主要是防止『左』 」。

南巡意義深遠，堅定了改革開放的方向，亦給民營經濟開拓了更加廣闊的舞台。中國官方表示鄧小平的南巡講話「標誌著中國改革進入新階段」。

「九二共識」至今仍是兩岸關係中的核心議題。圖為1993年，大陸方面海協會會長汪道涵（左）和台灣海基會董事長辜振甫握手。（資料圖片）

「九二共識」

1992年10月，大陸方面的海峽兩岸關係協會（即「海協會」）和台灣方面的海峽交流基金會（即「海基會」）舉行會談，雙方達成默契「大陸和台灣同屬一個中國」，後來稱為「九二共識」。

不過，對於「九二共識」，各方實際上均有自己的理解。大陸方面認為共識「海峽兩岸雙方均堅持一個中國原則，努力謀求國家統一」；而國民黨則認為，共識核心內容與精神是「一個中國、各自表述」；民進黨則宣稱，不承認存在「九二共識」。

時至今日，是否承認「九二共識」，依然是兩岸關係中繞不開的問題。

1994年，三峽大壩正式動工興建，2003年開始蓄水發電，於2009年全部完工。三峽水電站是世界上規模最大的水電站，也是中國有史以來建設最大型的工程項目。（圖源：VCG）

1994年，三峽大壩開工

1994年12月14日，各方在三峽壩址舉行了開工典禮，宣告三峽工程正式開工，該工程於2009年完工。三峽大壩建成提高了長江防洪能力，同時其巨大的發電量對於中國經濟發展亦有重大意義，而三峽大壩本身亦早已在2013年即完全收回成本。

不過，三峽大壩建設也一直存在爭議，一直有學者質疑大壩破話環境乃至可能引發地質災害，而大壩建設過程中也引發了移民、環境等諸多問題。

1997年，香港回歸。中英雙方經過兩年多達22輪的談判，最終在1984年12月19日正式簽署了《中英聯合聲明》，決定從1997年7月1日起，中國在香港成立特別行政區，開始對香港島、界限街以南的九龍半島、新界等土地重新行使主權和治權。香港回歸，洗刷了中國百年的民族恥辱，完成了實現中國完全統一的重要一步。（圖源：VCG）

1997年，香港回歸

中華人民共和國政府於1997年7月1日對香港恢復行使主權，英國於同日將香港交還給中華人民共和國。

1997年7月1日0時0分，香港特別行政區成立，並按照《香港特別行政區基本法》落實「一國兩制」、「高度自治」、「港人治港」。

2001年，中國加入WTO。（資料圖片）

2001年，中國加入世界貿易組織

2001年12月11日，中國正式加入世界貿易組織（WTO），成為其第143個成員。

加入WTO以後，中國即取得多邊、穩定、無條件的最惠國待遇，並以發展中國家身份獲得普惠制等特殊優惠待遇，這使得中國出口得以迅速大量穩定增加，推動「Made in China」迅速走向世界，亦加快了中國經濟發展步伐。

另一方面，此後多年來，對中國加入WTO時的承諾是否得到履行，中美亦存在不同理解，中國加入WTO亦可視為中美貿易戰的遠因。

2003年2月，廣州醫學院第一附屬醫院的英東廣州重症監控醫學中心內，鐘南山院士（右）與其他專家一起醫治一名非典病人。（資料圖片）

2003年，抗擊「非典」

SARS（香港稱「沙士」；大陸稱「非典型性肺炎」，即「非典」）最早於2002年底在廣東爆發，當局試圖封鎖消息，但此舉無助於抑制劑並擴散，「非典」隨後擴散至香港及內地多個省份，引起巨大恐慌，北京亦在2003年4月被世界衛生組織（WHO）列入疫區。中國政府亦開始正視事件，並全國動員抗擊「非典」。最終，2003年6月20日，全國最大的非典定點收治醫院北京小湯山醫院最後18名患者出院。

本次事件影響了中國政府的國際形象，亦是對中國應對危機能力的巨大考驗，對中國的醫療事業亦有重大影響。

2008年汶川地震，共造成約7萬人死亡。（資料圖片）

2008年，汶川大地震

2008年5月12日四川省阿壩藏族羌族自治州汶川縣發生黎克特制8級地震，破壞特別嚴重的地區超過10萬平方公里，截至2008年9月18日12時，汶川大地震共造成約7萬人死亡。地震災情引起民間強烈迴響，全中國以至全球紛紛捐款援助，累積金額超過500億元人民幣。解放軍則調動了和平時代以來規模最龐大的隊伍進行救災，中國民間的大批志願者和世界各地專業人道救援隊伍也加入救災。此外，中國政府還首次對公眾設立了全國哀悼日。

這次大地震留下了永久傷痛，同時也成為了全國人民共同的記憶。與此同時，災區工程質量、救災款項和物資分配等等問題也在此後引起海內外的關注和追問。

北京奧運會開幕式上，中國隊入場。（資料圖片）

2008年，北京奧運會

第二十九屆夏季奧運會於2008年8月在北京舉行。這是中國首次舉辦的夏季奧運會；亦是繼1964年東京奧運會和1988年漢城奧運會後，夏季奧運會第3次在亞洲國家舉行。在本次奧運會上，中國以51面金牌成為金牌榜首名，是奧運歷史上首個亞洲國家登上金牌榜首。

北京奧運會向世界展示了中國改革開放三十年的巨大建設成就，彰顯了國力，亦相當程度上振奮了中國人的自信心。

七五事件後的烏魯木齊街頭。（資料圖片）

西藏騷亂、新疆七五事件

2008年3月，以拉薩為主，西藏發生多起抗議活動，抗議者訴求繁雜，但之後演變為騷亂，暴徒襲擊平民，焚燒店鋪。根據中國官方數據，此次事件中騷亂直接造成18名無辜平民的死亡。

2009年7月5日，新疆烏魯木齊又發生「七五事件」，據稱有上千名維吾爾人參與了對烏魯木齊市民的襲擊，造成至少197人死亡，超過1700人受傷。據稱，死傷者中以漢族為主。

西藏及新疆的兩次事件使得海內外更加關注中國的民族分離主義問題，而西方世界在兩次事件中的回應，也相當程度上激發了中國民眾的民族感情。此外，中國政府治理西藏和新疆的策略也開始逐步調整，至今仍是世界關注焦點。

2012年中共十八大後，習近平成為中國最高領導人。（中新社）

2012年，習近平出任中共總書記

2012年11月舉行的中共十八大上，習近平當選中共總書記，並在下一年當選中國國家主席及中央軍委主席，中國也由此進入「習近平時代」。

上台後，習近平掀起大規模反腐運動，提出並實施「一帶一路」戰略，並提出構建人類命運共同體，習近平思想也在2017年召開的中共十九大上寫入黨章。

2013年9月22日，薄熙來被濟南市中級人民法院一審以受賄罪、貪污罪、濫用職權罪判處無期徒刑。（資料圖片）

2015年6月11日天津市中級人民法院以受賄罪、濫用職權罪、故意泄露國家秘密罪，判處周永康無期徒刑剝奪政治權利終身、沒收財產。（資料圖片）

薄熙來案、周永康案 掀起反腐風暴

改革開放以來，中國經濟發展迅速，但官商勾結、官員濫權等問題隨之而來，此類問題又常和中共黨內鬥爭多有牽涉，一直是社會關注焦點。十八大之後中共掀起反腐風暴，許多高官因貪腐、違紀等問題落馬並被判刑，其中以薄熙來案及周永康案最為人知。

2012年3月，薄熙來被解除中共重慶市委書記等職務，後於同年9月28日被開除黨籍、公職並以其涉嫌犯罪問題及犯罪問題線索被移送司法機關處理。2013年9月22日，薄熙來被濟南市中級人民法院一審以受賄罪、貪污罪、濫用職權罪判處無期徒刑。

2014年7月29日，中紀委宣布對前政治局常委周永康立案審查；同年12月，政治局會議決定開除其黨籍，將所涉犯罪及線索移送司法處理。2015年6月11日天津市中級人民法院以受賄罪、濫用職權罪、故意泄露國家秘密罪，判處周永康無期徒刑剝奪政治權利終身、沒收財產。

周永康是1949年中華人民共和國成立以來首位因腐敗問題而正式接受調查並遭開除中共黨籍、接受司法審判的中共中央政治局常委，也是1978年至今被查處的最高階官員。周永康的落馬，被外界認為是打破了中共「刑不上常委」的政治潛規則。