【改革開放40周年】習近平盛讚毛鄧江胡　稱改革開放第三大里程碑

慶祝改革開放40周年大會今早（18日）在北京人民大會堂舉行，中共中央總書記、國家主席習近平會上發表講話，回顧了中共建政以來歷史。 習近平更指出建立中共、成立中華人民共和國及推進改革開放和中國特色社會主義事業，是「五四運動以來我國發生的三大歷史性事件，是近代以來實現中華民族偉大復興的三大里程碑」，並向中共歷代領導集體作出評價。

慶祝改革開放40周年大會12月18日在北京人民大會堂舉行。（新華社）

稱鄧小平開創中國特色社會主義

習近平在會上提到，改革開放是中共的一次「偉大覺醒」，強調「正是這個偉大覺醒孕育了我們黨從理論到實踐的偉大創造」。

習近平又對毛澤東以來中共數代領導集體做出評價。對於毛澤東，他表示毛澤東建立中華人民共和國、確立社會主義基本制度等，「為當代中國一切發展進步奠定了根本政治前提和制度基礎，為在新的歷史時期開創中國特色社會主義提供了寶貴經驗、理論準備、物質基礎」。

對於鄧小平，習近平則指他揭示了社會主義本質，確立社會主義初級階段基本路線，科學回答了建設中國特色社會主義的一系列基本問題，「成功開創了中國特色社會主義」。

高度評價江澤民

對於江澤民，習近平亦給出高度評價，稱以江澤民為主要代表的中國共產黨人，在國內外形勢十分複雜，世界社會主義出現嚴重曲折的嚴峻考驗面前，捍衛了中國特色社會主義，確立了社會主義市場經濟體制的改革目標和基本框架，確立了社會主義初級階段的基本經濟制度和分配制度，開創全面改革開放新局面，推進中共的建設新的偉大工程，成功把中國特色社會主義推向21世紀。

對於胡錦濤，習近平同樣高度肯定，稱他「抓住重要戰略機遇期……形成中國特色社會主義事業總體布局，著力保障和改善民生，促進社會公平正義，推動建設和諧世界，推進黨的執政能力建設和先進性建設，成功在新的歷史起點上堅持和發展了中國特色社會主義」。

有分析指，相較於十年前紀念改革開放30周年大會，此次習近平對中共歷代領導集體給出清晰評價，特別對於江澤民和胡錦濤給予高度肯定，可以視為其講話的一大亮點。

習近平在會上對中共歷代領導集體給出清晰評價。（美聯社）

從胡錦濤「十個結合」 到習近平「九個必須堅持」

此外，習近平還總結了改革開放40年所累積以下9個「必須堅持」的經驗：

必須堅持黨對一切工作的領導，不斷加強和改善黨的領導； 必須堅持以人民為中心，不斷實現人民對美好生活的嚮往； 必須堅持馬克思主義指導地位，不斷推進實踐基礎上的理論創新； 必須堅持走中國特色社會主義道路，不斷堅持和發展中國特色社會主義； 必須堅持完善和發展中國特色社會主義制度，不斷發揮和增強我國制度優勢； 必須堅持以發展為第一要務，不斷增強我國綜合國力； 必須堅持擴大開放，不斷推動共建人類命運共同體； 必須堅持全面從嚴治黨，不斷提高黨的創造力、凝聚力、戰鬥力； 必須堅持辯證唯物主義和歷史唯物主義世界觀和方法論，正確處理改革發展穩定關係。

相比在改革開放30周年大會上，時任中共總書記、國家主席胡錦濤當時指「在30年的創造性實踐中，積累了寶貴經驗」，並將之概括為以下「10個結合」：

必須把堅持馬克思主義基本原理同推進馬克思主義中國化結合起來； 必須把堅持四項基本原則同堅持改革開放結合起來； 必須把尊重人民首創精神同加強和改善黨的領導結合起來； 必須把堅持社會主義基本制度同發展市場經濟結合起來； 必須把推動經濟基礎變革同推動上層建築改革結合起來； 必須把發展社會生產力同提高全民族文明素質結合起來； 必須把提高效率同促進社會公平結合起來； 必須把堅持獨立自主同參與經濟全球化結合起來； 必須把促進改革發展同保持社會穩定結合起來； 必須把推進中國特色社會主義偉大事業同推進黨的建設新的偉大工程結合起來。

從胡錦濤的「十個結合」到習近平的「九個必須堅持」，顯示中共在改革開放發展過程中，其執政理念和執政思維也在持續演進，如此次強調「不斷推動共建人類命運共同體」，就顯示中共國際觀已經發生範式轉移。