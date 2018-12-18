【改革開放40周年】表彰名單獨缺台灣人　多維：遺珠之憾

今天（18日）上午，紀念改革開放40周年大會在北京人民大會堂舉行，期間公開表揚逾百名對改革開放有傑出貢獻者。不過，《多維新聞》指出，表彰名單獨缺台灣人，可說是活動的「遺珠之撼」。

唯一與台灣有關係的是林毅夫，但考慮到他早已入籍中國大陸多年，且主要成就都在大陸取得，外界在看待林毅夫時，並不會將之視為一般意義上的台灣人。 （新華社）

紀念大會上宣布了《中共中央、國務院關於表彰改革開放傑出貢獻人員的決定》，授予于敏等 100人「改革先鋒」稱號，頒授改革先鋒獎章；同時為感謝國際社會對中國改革開放事業的支持和幫助，向阿蘭 · 梅里埃等 10 名國際友人頒授中國改革友誼獎章。

不過，無論是 100人的「改革先鋒」名單，還是10人的「改革友誼獎章」名單，都沒有台灣籍人士出現。唯一與台灣有關係的是林毅夫，但考慮到他早已入籍中國大陸多年，且主要成就都在大陸取得，外界在看待林毅夫時，並不會將之視為一般意義上的台灣人。

與之形成鮮明對比的是，港澳地區有五位知名人士入選，分別是馬萬祺、王寬誠、陳馮富珍、曾憲梓和霍英東。

台灣人對改革開放貢獻良多

《多維新聞》評論認為，在大陸改革開放初期，投資大陸的主力軍主要是港、澳、台、僑四大來源，台商與港澳企業家一樣，都為大陸改革開放事業做出了巨大貢獻。尤其是 1989 年「六四事件」之後，大陸受到國際制裁，正是台商投資幫助大陸走出制裁初期的困境，並形成「台灣接單、大陸加工生產、產品外銷」的發展模式，為大陸外貿的快速增長發揮了重要影響。

截至2017 年底，結合兩岸經濟部門公佈的統計數據，台商投資大陸的總金額超過 2000 億美元，僅次於港商。另外，還有很多台商以港資、外資名義投資大陸，實際投資金額恐遠不止此數。

另外，大陸改革開放受益於台灣的遠不止於投資領域，在改革思路的借鑒上，也曾得益於早期台灣學者、官員的經驗分享，而許多產業和技術領域的發展，也曾獲得台灣的積極協助。

台商重要性堪比名單上港澳企業家

《多維新聞》指出，大陸公布的名單中顯然沒有給予台商應有的重視，諸如王永慶、郭台銘、蔡衍明、嚴凱泰等知名企業家，都對大陸經濟發展做出了貢獻，許多影響大陸幾個世代的著名品牌，諸如統一、頂新、華碩、 HTC ，甚至比港商擁有更大的影響力，換句話說，台商的重要性也可與位列名單的港澳企業家相提並論。因此，「改革開放傑出貢獻人員名單」沒有納入台籍人士，應該是這次表彰活動的遺珠之憾。

（多維新聞）