【改革開放40周年】江胡等前領導人缺席惹揣測　習肯定兩人地位

慶祝改革開放40周年大會今早（18日）在北京人民大會堂舉行，中共中央總書記、國家主席習近平會上發表講話，回顧了中共建政以來歷史。 不過今年大會上就未見有包括江澤民、胡錦濤、溫家寶及朱鎔基等前中共及國家領導人出席，情況與十年前的紀念改革開放30周年大會不同。

江澤民與胡錦濤等前國家領導人雖未有出席大會，但習近平亦在講話中充分肯定兩人的歷史地位。（美聯社/資料圖片）

在今早舉行的慶祝改革開放40周年大會上，習近平、李克強、栗戰書7名中共政治局常委及國家副主席王岐山等現屆中共和國家領導人均悉數出席，不過一眾前領導人如江澤民、胡錦濤等就未有在大會上出現。

回顧十年前的改革開放30周年大會，時任中共總書記的胡錦濤發表講話，而前任的江澤民也有出席、並位列主席台，象徵改革開放事業一脈相承，其他前常委如李鵬、朱鎔基、李瑞環、胡啟立等當時亦有出席。然而，江、胡等人今日意外未有現身，因而引發外界諸多猜測。

雖然江、胡今日未有現身大會，但習近平會上的講話就花費了更多的時間向過去的領導人致敬，包括江胡兩人，充分肯定他們在改革開放上的歷史地位，這或意味着對於前領導人缺席的現象，外界不必過份解讀。