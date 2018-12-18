美國限制軍用無人機出口中東　中國製無人機湧入當地成新寵

由於美國近年實施有選擇性的無人機出口政策，導致許多中東國家無法引進美國無人機。英國近日有報告指，中國就利用了這個空隙成功打入了當地的無人機市場。

中國製造的無人機近年湧入中東市場。（中新社）

據英國皇家聯合服務研究所（the Royal United Services Institute）近日發表報告指，愈來愈多中東國家配備了武裝無人機，其中約旦、伊拉克、沙特阿拉伯以及阿聯酋等國依賴進口，而以色列、伊朗和土耳其等國則自行生產無人機。

報告指，由於美國近年禁止向相關中東國家出口軍用無人機，價格相對低廉的中國製造無人機得以大量湧入當地市場。中國並認為該地區所有國家都是潛在客戶，特別是那些面臨恐怖主義威脅的國家。

中國自2014年以來已經向沙特阿拉伯和伊拉克等國家出售了超過30架CH-4無人機，價值超過7億美元，還有約10個國家正在談判購買CH-4。中國去年還向阿聯酋出售了翼龍-2無人機，這是一種大致相當於美國MQ-9收割機的武裝無人機。根據報告顯示，未來中國的無人機還將繼續在中東大放異彩。

中國的無人機製造技術近年發展迅速，引起國際社會的廣泛關注。中國航空工業集團有限公司無人機總飛行師雷強早前表示，中國無人機雖然起步較晚，但近年來發展迅速，無論是技術還是產量都有很大提高，更指中國的「無人機發展處於世界第一梯隊」。

（德國之聲／環球時報）