【一日打兩虎】甘肅遼寧兩前高官違紀違法受到處分

中共在一日內連打兩虎。根據中紀委網站18日（周二）消息，甘肅省人大常委會原黨組副書記、副主任李建華以及遼寧省紀委原副書記、省監委副主任楊錫懷兩人因嚴重違紀違法受罰。 李建華受到開除黨籍、政務撤職處分，並降為副處級非領導職務，辦理退休手續；楊錫懷受到撤銷黨內職務、政務撤職處分，並降為副廳級非領導職務。

甘肅省人大常委會原黨組副書記、副主任李建華。（資料圖片）

根據通報，李建華違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請；違反組織紀律，在組織函詢時不如實說明問題，干預原任職地區幹部選拔任用工作；違反廉潔紀律，違規收受禮品禮金，縱容、默許親屬利用本人職務上的影響謀取私利，搞錢色交易。

通報又指，李建華身為黨的高級領導幹部，喪失黨性原則，漠視紀律要求，其行為已違反黨的紀律並構成職務違法。通報稱，決定給予李建華開除黨籍處分；由國家監委給予其政務撤職處分，降為副處級非領導職務，辦理退休手續；免去其第十三屆甘肅省委委員職務，終止其甘肅省第十三次黨代會代表資格，按程序免去其甘肅省第十三屆人大代表職務；收繳其違紀違法所得。

遼寧省紀委原副書記、省監委副主任楊錫懷。（資料圖片）

與楊錫懷有關的通報指，楊錫懷違反政治紀律和政治規矩、工作紀律，在監督執紀工作中不正確履行職責，接受請託對被審查人給予關照，洩露工作秘密；違反中央八項規定精神和廉潔紀律，接受可能影響公正執行公務的宴請和禮品；干預和插手司法活動。

通報稱，楊錫懷喪失黨性原則，將監督執紀權變為送人情、謀私利的工具，其行為已違反黨的紀律並構成職務違法，且在黨的十八大後不收斂、不收手。通報稱，決定給予楊錫懷撤銷黨內職務處分；由國家監委給予其政務撤職處分，降為副廳級非領導職務；終止其遼寧省第十二次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得。

（中央紀委國家監委網站）