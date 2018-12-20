【改革開放40周年】人民日報：習近平發出改革開放到底「最強音」

內地周二（18日）舉行慶祝改革開放40周年大會，國家主席習近平發表長達近個半小時的講話，特別提到「該改的、能改的我們堅決改，不該改的、不能改的堅決不改」。 官媒《人民日報》國際部在周四（20日）發表題為《創造讓世界刮目相看的新的更大奇迹》的評論文章，指習近平在講話中總結改革開放的經驗，並向世界發出「將改革開放進行到底」的最強音。

文章指，中國在這40年來「創造經濟發展奇迹」，例如實現年平均9.5%的國內生產總值增長率，「用幾十年時間走完了發達國家幾百年走過的發展歷程」。該奇迹更是「後發趕超的經濟奇迹」，為世界經濟史提供『教科書式』的成功範例，激發其他欠發達地區擺脫落後的發展信心。

文章指中國在這40年來「創造經濟發展奇迹」，「用幾十年時間走完了發達國家幾百年走過的發展歷程」。（視覺中國）

文章又提到，中國「聯結全球發展夥伴」，至今已與100多個國家和國際組織建立多種形式的夥伴關係，有全面戰略協作夥伴、全天候戰略合作夥伴、全面戰略合作夥伴、全方位戰略夥伴、創新戰略夥伴等。中國同時致力於構建平等均衡的全球發展夥伴關係，營造共同的發展機遇和空間，如今已成為世界第一大貨物貿易國及最大的旅遊市場，同時是130多個國家的主要貿易夥伴。

文章續指，改革開放40年，中國「積累人類發展經驗」，包括人均可支配收入增長22.8倍、貧困人口減少7.4億、就業人數翻了一番、城鄉免費義務教育全面實現、世界上覆蓋人口最多的社會保障體系基本建立等，「世界銀行行長金墉讚嘆：『中國的減貧成就，是人類歷史上最偉大的歷史事件之一』」、「芬蘭中間黨總書記奧瓦斯卡認為，中國堅持以人民為中心的發展思想，既是中國共產黨的初心和使命，也是中國能取得巨大成就的『秘訣』」。

文章在最後指中國「勢將創造讓世界刮目相看的新的更大奇迹」。（視覺中國）

文章表示，中國改革開放是「壯大和平發展力量」，「發展起來的中國走出迥異於『國強必霸』陳舊邏輯的路徑，始終不渝走和平發展道路」。中國積極參與全球經濟治理，積極支持發展中國家發展，實施負責任的宏觀經濟政策，保持對世界經濟增長的較高貢獻率，為應對亞洲金融危機、國際金融危機作出貢獻，為推動構建人類命運共同體貢獻智慧和力量。

文章在最後以「行之力則知愈進，知之深則行愈達」作結，並強調中國人民「勇立潮頭、奮勇搏擊，抱定信心與決心將改革開放進行到底，勢將創造讓世界刮目相看的新的更大奇迹」。

（人民日報）