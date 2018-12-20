【非洲豬瘟．懶人包】遼寧8月爆全國首宗疫情　至今23省「淪陷」

廣東省首宗非洲豬瘟疫情近日在珠海市香洲區爆發，對供港活豬或構成一定影響。國內非洲豬瘟疫情從何時開始爆發？疫情從什麼地方流入？至今影響多少個地方？《香港01》在此整理懶人包，為你一探究竟。

非洲豬瘟發病後死亡率100%，但不會傳染人類。（資料圖片）

非洲豬瘟是什麼？

非洲豬瘟（African Swine fever，ASF）是由病毒引起的高度傳染性惡性豬隻疫病。該病以接觸傳染為主，豬隻病發後7天至15天就會死亡。非洲豬瘟最早在1921年於非洲肯尼亞確認發生, 其後擴散到非洲各國及歐洲、南美洲。

與禽流感、口蹄疫等動物疾病相比，非洲豬瘟有多項特殊性，一是至今無有效疫苗可用於防控；二是發病後死亡率100%；三是可與鈍緣軟蜱、野豬等形成病毒生態鏈，擴散後難以根除；四是病毒可以在火腿等豬肉產品、「餿水」中長時間存活，包括在冷藏豬肉100天、冷凍豬肉1000天、豬舍1個月、糞便室溫11日，而且可以通過飛機、輪船和火車等交通工具遠距離傳播。

不過，非洲豬瘟不是人畜共患病，不會感染人，同時它也不會感染除了豬之外的其他動物。內地有關部門曾多次強調，疫情不影響食品安全。

遼寧瀋陽是第一個發生非洲豬瘟疫情城市，活豬遭撲殺及無害化處理。（資料圖片）

國內非洲豬瘟疫情從何時開始爆發？

今年8月3日，農業農村部宣布遼寧瀋陽瀋北新區一個養豬場爆發非洲豬瘟疫情，造成47頭活豬死亡。據稱疫情於8月1日確診，為全國首宗。

此後疫情在全國多地蔓延，遼寧、河南、江蘇、浙江、安徽、黑龍江、內蒙古等先後發生，首都北京在11月20日正式「淪陷」。農業農村部則根據《非洲豬瘟疫情應急預案》，發布Ⅱ級預警。

至少影響中國多少個地區？

官方資料顯示，截至12月20日下午，全國已有23省（自治區、直轄市）共發生92宗家豬疫情、2宗野豬疫情。內地未傳疫情的僅剩主要信仰伊斯蘭教的新疆、寧夏、甘肅，以及山東、河北、廣西、海南與西藏8個省市。

豬瘟疫情快速蔓延，官方對已查明疫源的68宗家豬疫情的傳播途徑分析歸納，得出主要有三種原因：一是人員與車輛帶毒傳播，佔全部疫情的約46% ；二是餐廚剩餘物餵豬，佔全部疫情的約34%；三是生豬及其產品跨區域調運，佔全部疫情的約19%。

疫情從東歐國家流入，很可能是俄羅斯。（資料圖片）

疫情從什麼地方流入？

中國官方確認疫情從國外傳入。農業農村部指出，傳入中國的非洲豬瘟病毒屬基因Ⅱ型，與格魯吉亞、俄羅斯、波蘭公佈的毒株全基因組序列同源性為99.95%左右，意味疫情很可能從俄羅斯等東歐國家傳入；又稱非洲豬瘟跨國境傳入的途徑主要有四類：一是生豬及其產品國際貿易和走私；二是國際旅客攜帶的豬肉及其產品；三是國際運輸工具上的餐廚剩餘物；四是野豬遷徙。

不過，官方並未公布疫情傳入的具體原因。曾有美媒引述黑龍江傳媒人表示，中國為報復美國而進口俄羅斯豬，最終導致疫情傳入；中國農科院哈爾濱獸醫研究所副研究員孫元早前則指，已有線索將中國爆發非洲豬瘟的源頭指向俄羅斯，具體或是在俄羅斯世界盃期間，中國遊客看完球賽後在當地帶回攜帶病毒的肉製品，但事後未有全部食用，剩下的被製成「餿水」餵豬，繼而引發疫情。

對港澳台有什麼影響？

廣東省首宗非洲豬瘟疫情近日在珠海市香洲區爆發，市民最關心的，相信是對供港活豬構成的影響。廣東省農業農村廳對此表示，疫情不會影響港澳生豬供給。該部門指出，國家對港澳生豬供給採取特殊政策，廣東已提前制定了供港澳生豬及其產品運輸的通道方案，切實保障供港澳生豬及其產品供應平穩。海關監管部門亦加強對供港澳註冊和備案養殖場的監測排查等措施，有效保障供港澳生豬及其產品的質量安全。

不過，根據國家海關總署於12月3日公布的「內地供港澳活豬注冊養殖場名單」，截至今年11月16日，已有4個供港澳豬場暫停供港。其中兩個豬場所在縣屬疫區，分別是位於江西省上饒市的「萬年鑫星農牧股份有限公司齊埠豬場」，以及湖北省浠水縣的「浠水長流牧業有限公司」；另外兩個豬場則由於與疫區所在縣相近，分別是位於湖南省婁底市的「湘村高科農業股份有限公司」，以及位於湖南省寧鄉縣的「寧鄉威寧農牧有限公司」。

另一方面，豬肉來源減少，豬肉價恐上升，元朗鮮肉聯合會理事長莫耀南曾透露，近日有聽到內地的消息指，豬肉來貨價有可能加價三成。漁護署本月初亦有部署應對本地養豬場出現非洲豬瘟疫情的演習，安排了多隻跟真實大小相若的豬型毛公仔，進行豬隻銷毀行動演習。

台灣則是「嚴陣以待」防止大陸以及港澳豬肉製品流入，多次提醒民眾不能攜帶豬肉產品入台，港人遊台必須提高警覺。由本月18日開始，台灣當局提高罰款，從大陸及港澳帶生熟豬肉製品入台，初犯罰款20萬新台幣（約5萬港元），再犯罰100萬新台幣（約25萬港元）。

就港澳豬肉也不能入台一事，台灣行政院農委會動植物防疫檢疫局局長馮海東早前解釋道，因港澳已「回歸中國」，因此就以非洲豬瘟疫區標準裁罰，從嚴認定，也就是港澳肉品也不得攜帶入境。12月14日，就有一名台灣籍遊客從香港攜帶臘肉回台，遭罰5萬元新台幣（約1.25萬港元）。