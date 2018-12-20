ofo遭擠提按金面臨破產　對手摩拜單車：共享經濟才剛開始

內地共享單車巨頭ofo連日遭擠提按金，面臨破產危機，共享經濟模式是否在中國走到盡頭引發議論。不過，ofo主要對手摩拜單車CEO胡瑋煒在接受傳媒訪問時表示，摩拜訂單量仍在上漲，共享經濟才剛剛開始。

共享單車巨頭ofo連日遭擠提按金已面臨破產危機，不過ofo主要對手摩拜單車CEO胡瑋煒（圖）表示，摩拜訂單量仍在上漲，共享經濟才剛剛開始。（資料圖片）

「ofo小黃車」經營不善的消息傳出後，引發用戶擠提按金。ofo北京總部門外自周一（17日）起出現排隊人潮。截至今天（20日）上午，僅線上登記的退按金人數就已突破1182萬，ofo積欠押金恐達20億元（人民幣，下同，約合22.7億港元）。

儘管ofo創辦人戴威昨天（19日）發員工信表示「對於欠着的每一分錢都會負起責任」，並呼籲員工與公司一起「不逃避，勇敢活下去」，但內媒報道卻多指ofo後續資金無着落，已面臨破產清算。

摩拜：單車不會被取代

共享單車是中國共享經濟的代表，就在輿論熱議共享經濟模式是否已走入盡頭之際，內媒《澎湃新聞》今天發布胡瑋煒專訪，她仍語帶樂觀。胡瑋煒說，20年以後人們可能都不太使用手機了，但人們還是會騎單車。「這個需求還是會一直存在，這個需求已經存在了100多年了，從它誕生那天起。」她說，再過20年或30年以後，自動駕駛就會盛行，但兩輪車依然有需求，因為城市裏一直會有一些短途的出行，還是需要單車來解決。

胡瑋煒表示，共享經濟在她看來就僅僅是一個開始，未來的出行市場亦還有很多變化的可能性。摩拜現在做精細化的運營，把全生命周期這件事情要做得更加完善，讓大家看到共享單車這個行業更加積極的一面。她並稱，在過去的7個月，摩拜幾乎沒有投入新的單車，但訂單量其實是上漲的；「我相信練好這些基本功，我們就會有更大的未來」。

網民：站着說話不腰疼

不過胡瑋煒的說法卻遭到許多內地網民在微博發言「打臉」，批評她已經套現沒壓力，「站着說話不腰疼」。

胡瑋煒於2015年1月創辦摩拜單車，歷經3年爆發式成長後，迎來巨額虧損。去年12月，摩拜當月收入只有1.1億元（約合1.25億港元），扣除銷售成本與管理支出，當月虧損達6.81億元（約合7.73億港元）。

今年4月，摩拜被網上外賣平台「美團點評」以27億美元（約210億港元）高價收購後，胡瑋煒轉任摩拜CEO。美團併購摩拜後，儘管今年總收入大幅成長，但虧損卻連帶飆升，首三季勁蝕近833億元（約920億港元），近日還傳出裁員。內媒報道稱，摩拜年虧50億元，對美團已不僅是財報黑洞，市場直指摩拜是燒錢的「天坑」。

（綜合報道）