涉嫌受賄及貪污　吉林紀委前副書記邱大明被「雙開」　

據中央紀委國家監委網站公布，吉林省紀委前副書記、省監委前副主任邱大明涉嫌受賄及貪污，目前已遭中央紀委國家監委開除黨籍及公職。 這亦是繼日前受到撤銷黨內職務、政務撤職處分的遼寧省紀委前副書記楊錫懷後，3天內第2名被處分的省紀委前副書記。

吉林省紀委前副書記、省監委前副主任邱大明涉嫌受賄及貪污被「雙開」。（網上圖片）

經中央紀委國家監委調查發現，邱大明涉嫌泄露中央巡視移交線索處置情況，干預違紀違法案件查處並跑風漏氣，對抗組織審查，同時違反八項規定精神，違規從事營利性活動，利用職權或職務影響低價購房，為自己及近親屬謀取利益等，並利用職務上的便利或職權、地位形成的便利條件為他人謀取利益並收受巨額財物，涉嫌受賄犯罪；利用職務上的便利侵吞公款，涉嫌貪污犯罪。

因此，中央紀委決定開除邱大明黨籍；國家監委則開除其公職以作處分，同時免去其第十一屆吉林省委委員職務，終止其吉林省第十一次黨代會代表資格，並收繳其違紀違法所得，將他涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

遼寧省紀委前副書記楊錫懷日前亦遭黨內職務、政務撤職處分。（網上圖片）

今次兩位省級紀委前副書記接連被處分受到外界關注。此前自中共十八大後，已有多位省級紀委副書記曾被查，包括2014年12月落馬的山西省紀委原常務副書記楊森林及2015年7月被查的廣東省紀委原副書記、省監察廳原廳長鐘世堅。

針對紀委副書記違紀問題，《中國紀檢監察報》曾刊文指出，紀檢監察機關不是天然的「保險箱」，對於那些企圖混入紀檢監察機關，紀檢監察機關將堅決清理門戶，不遮醜、不偏袒、不護短，發現一個，查處一個，堅決保持紀檢監察幹部隊伍正氣充盈。