中央經濟工作會議閉幕　貨幣政策從「保持中性」變為「鬆緊適度」

為期3天的中央經濟工作會議在周五（21日）閉幕，國家主席習近平總結今年經濟工作，分析當前經濟形勢及為明年作部署。國務院總理李克強對明年的經濟工作作出具體部署。 有內媒通過比對去年的中央經濟會議發現，今年會議對貨幣政策的定調發生了一些變化。

為期3天的中央經濟工作會議在周五（21日）閉幕。（資料圖片）

據內媒《澎湃新聞網》報道，今年的中央經濟工作會議指出，宏觀政策要強化逆周期調節，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，適時預調微調，穩定總需求。會議同時指出，穩健的貨幣政策要鬆緊適度，保持流動性合理充裕，改善貨幣政策傳導機制，提高直接融資比重，解決好民營企業和小微企業融資難融資貴問題。

而去年的中央經濟工作會議則指出，穩健的貨幣政策要保持中性，管住貨幣供給總閘門，保持貨幣信貸和社會融資規模合理增長，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，促進多層次資本市場健康發展，更好為實體經濟服務，守住不發生系統性金融風險的底線。

有內媒通過比對去年的中央經濟會議發現，今年會議對貨幣政策的定調發生了一些變化。（資料圖片）

穩健貨幣政策現變化

總括而言，今年中央經濟工作會議對貨幣政策表述的變化主要有以下5點：

首先，對穩健貨幣政策的要求變了，從「要保持中性」改成了「要鬆緊適度」。一般來說，穩健的貨幣政策可以細分為三個取向，即穩健偏鬆、穩健中性、穩健偏緊。此次會議提出「要鬆緊適度」，考慮到會議同時提出宏觀政策要強化逆周期調節，這或許意味着接下來的貨幣政策會往偏鬆的方向調整。

其次，今年中央經濟工作會議不再提「管住貨幣供給總閘門」，而提出「保持流動性合理充裕」。

今年中央經濟工作會議對穩健貨幣政策的要求變了，從「要保持中性」改成了「要鬆緊適度」。（資料圖片）

針對民企提高直接融資比重

第三，今年中央經濟工作會議強調要「改善貨幣政策傳導機制」，而去年的提法是「保持貨幣信貸和社會融資規模合理增長」。從今年的金融數據來看，信貸投放增長明顯，但社會融資規模中的「影子銀行」部分出現了萎縮，使得整體金融環境偏緊。可見，如何讓充裕的銀行間資金流向實體經濟，仍是下一步政策重點。

第四，今年的中央經濟工作會議不再提及人民幣匯率。

第五，與去年比較籠統的指出「促進多層次資本市場健康發展」不同，今年的會議提出「提高直接融資比重」顯得更有針對性。一般來說，直接融資包括股權融資和債券融資。今年以來，民營企業遇到了較為嚴重的融資難，無論是銀行貸款，還是債市、股市融資（包括股票質押融資）都出現了不同程度的問題，而且三者之間具有聯動性。正如央行行長易綱指出的，突破口是債券，只要債發出去了，銀行可能就不催貸，股票也就可能好轉。因此，發債仍將作為突破口來緩解民營企業融資難。