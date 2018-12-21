中央經濟工作會議：落實中美元首會晤共識　推進中美經貿磋商

為期3天的中央經濟工作會議在周五（21日）閉幕，7名中共中央政治局常委悉數出席。當中，國家主席習近平總結今年經濟工作，分析當前經濟形勢及為明年作部署，國務院總理李克強則對明年的經濟工作作出具體部署。 在中美貿易戰的背景下，外界亦普遍關注這次會議會否推出應對的措施。在會議所提出的7項明年中國需要做好的重點工作任務中，第6項就指出要推動全方位對外開放，落實阿根廷中美元首會晤共識，推進中美經貿磋商。

國家主席習近平在會上總結了今年經濟工作，分析當前經濟形勢及為明年作部署。（新華社）

在推動全方位對外開放中，會議要求中國來年要適應新形勢、把握新特點，推動由商品和要素流動型開放向規則等制度型開放轉變。同時要放寬市場准入，全面實施准入前國民待遇加負面清單管理制度，保護外商在華合法權益特別是知識產權，允許更多領域實行獨資經營。

此外亦要擴大進出口貿易，推動出口市場多元化，削減進口環節制度性成本，並要推動共建「一帶一路」，發揮企業主體作用，有效管控各類風險，精心辦好第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，也要推動構建人類命運共同體，積極參與世貿組織改革，促進貿易和投資自由化便利化，以及落實阿根廷中美元首會晤共識，推進中美經貿磋商。

在中美貿易戰的背景下，中央經濟工作會議亦提出要落實阿根廷中美元首會晤共識。（資料圖片）

對於這次會議指要推動全方位對外開放，其實早在今年11月舉行的首屆中國國際進口博覽會期間，中國已提出了新一輪擴大開放措施。而早前的中共中央政治局會議亦明確提出，要加快經濟體制改革，推動全方位對外開放。

事實上，當前國際保護主義升溫，國內經濟下行壓力加大，中國近期已接連加緊實施所提出的改革開放措施，以提振市場信心。此外，這次會議亦對知識產權、民企發展有所著墨，提出要支持民營企業發展，營造法治化制度環境，首度提出保護民營企業家人身安全和財產安全。相信大有緩解外界擔憂，提振民企信心之意。值得注意的是，中共中央政治局早前的會議曾專門提出要「把握好節奏和力度」，可見中國擴大開放仍將踩着「中國步調」。

（中新社／新華社）