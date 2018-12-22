【劉強東涉性侵】美檢方不起訴內地網民評論兩極　「洗白文」頻現

京東CEO劉強東在美涉性侵一案告一段落，他獲得檢察官決定不予起訴；其律師則發表聲明指出，女事主在事發當晚主動與劉發生關係。消息傳出，立即引起內地網民廣泛討論，許多人對劉強東感到失望，全國婦聯也發文指出「法律後還有道德」，呼籲劉強東反思並警醒。 不過也有很多人表達對劉的同情，認為他只是「犯了全天下男人都會犯的錯而已」，甚有網絡評論作者以「虽睡，但无罪，方知妻美」作標題撰文，將劉強東描寫成遭受金錢敲詐和陷害的無辜而弱小的受害者。「洗白」意圖明顯。

劉強東被證實確有與該案的女方發生關係，只是「一切都是自願」。（視覺中國）

劉強東獲美國檢方不起訴決定，消息傳回內地，立即引發廣泛討論。官媒《人民日報》發微博強調「劉強東無罪」，但全國婦聯稍後則指出「法律的後面還有道德，無論如何，劉強東事發當天的行為給他的家庭特別是他的妻子造成了巨大的傷害」，認為劉強東作為一個公眾人物，應該對其言行有更高要求，呼籲他徑自反省在家庭倫理和職業道德層面的錯誤。

內地網絡有不少人對劉強東感到失望，認為劉強東出軌一事已坐實，他背叛了家庭和妻子。亦有網民批評劉作為一個公眾人物、京東CEO，在聲明中僅向妻子道歉，而沒有對自己的行為作出全面檢討。

指劉歷經此事「方知妻美」

為劉強東「洗白」的言論亦不鮮見。在內地虎嗅網上，署名「周超臣」的文章「劉強東：雖睡，無罪，方知妻美」指出，劉強東「睡了對方」顯然是事實，但「方知妻美是後知後覺」。文章又指，從律師聲明來看，劉強東是遭受金錢敲詐和陷害的受害者；對劉強東來說，幸運的是他現在安全了，「希望劉強東這昂貴的人生經歷，可以讓他重新回到家庭和事業，回到妻子身邊。」

這篇文章中的「方知妻美」，則呼應了劉強東曾說過的「我這個人臉盲，根本不知道她（妻子章澤天）漂不漂亮」，劉強東曾因這番話被網民調侃為「不知妻美」。

除了上述文章，微博評論中力挺劉強東的言論亦不在少數，他們高喊「劉強東果然是清白的，我們相信你」「劉強東只不過是犯了天下男人都會犯的錯」「知錯能改，善莫大焉」。兩種不同觀點的激戰，將劉強東涉性侵案的話題推向更高潮。

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