【示眾】接受「電視問政」遭上司當場責難　湖北7名地方官被停職

12月21日，湖北仙桃市紀律檢查委員會微信公眾號公布，停止7名市政官員的職務。涉事人等均在近日在電視節目公開接受問政考核，當場遭市委書記責備。

湖北7名地方官接受「電視問政」，遭上司當場責難。（網上圖片）

據《湖北日報》22日報道，根據「關於對全媒體問政中涉及人員予以停職的通報」，涉事7人分別來自仙桃市安監局、水產局、交通運輸局、文廣新局、物價局、農業局綜合行政執法局等6部門。通報還提到，有關人員涉嫌違紀問題，有待調查後再予處理。

12月20日，湖北省仙桃市水產、交通、農業和文廣新局等6家單位主要負責人接受「電視問政」。報道指就「放電捕魚」問題，水產局局長現場並未正面回答，而就公路修建品質不達標，交通運輸局局長顧左右而言他。

今年8月舉行首場「問政」

報道稱，此時市委書記胡玖明手寫一張小紙條，要求主持人現場宣讀：「回答的局長，不要搞大話、空話、套話，離題萬里，令人生氣。」其後仙桃市紀檢部門跟進調查，結果有7名接受「電視問政」的官員停職待查，5家涉事企業被責令停產和查封，個別企業更有違法嫌疑。

今年8月16日，仙桃舉行首場電視問政，所播暗訪短片涵蓋食品藥品、醫療衛生、教育等民生領域。次日，1名幹部被免職，12人停職並接受調查。