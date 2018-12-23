學者談兩岸關係：明年是非常關鍵的一年　台海或出現重大波蕩

台灣政治大學東亞研究所昨天主辦學術研討會，邀集兩岸、日本、韓國和新加坡等地重量級學者就「大國競合下的亞太變遷與兩岸關係」展開討論。多名與會學者認為，明年將是兩岸關係發展的關鍵年，隨著台灣總統選舉開跑、中國大陸與美國關係又持續緊張，台海形勢或出現巨大波蕩。

趙春山指出，大陸擔憂蔡英文將在美國的支持下，大打統獨和意識形態等議題，「往更左的方向走」 ，以鞏固綠營基本盤，「那會是很麻煩的事情」。（中央社）

據新加坡《聯合早報》報道，曾任台灣前總統馬英九兩岸政策重要智囊的台灣淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山在會上指出，由於台灣將在2020年1月舉行總統和立委選舉，再加上中美關係可能進一步惡化，他評估明年對兩岸關係是「非常關鍵的一年」，甚至「可能是1949年以後，最重要的一年」 。

他指出，由於民進黨短期內不可能提出讓人民有感的經濟政策，大陸擔憂蔡英文將在美國的支持下，大打統獨和意識形態等議題，「往更左的方向走」 ，以鞏固綠營基本盤，「那會是很麻煩的事情」。

趙半山提到，北京也對未來的國民黨領導者不放心，因「互信程度絕對不會超過馬政府時代」，「這是大陸非常擔心的」。他認為，習近平已將台灣問題拔高到中華民族偉大復興的戰略高度來處理，北京在兩岸問題上絕對不會有任何讓步的空間。同時指出：「習近平2023年要續任，如果到時中美關係惡化，大陸內部經濟情況也不好，他有什麼理由告訴大陸老百姓我可以續任？能夠鞏固他歷史定位的，也只有解決台灣問題。」

陸學者：特朗普強化對台支持 造成兩岸關係波動

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘則表示，美方過去40年對台政策恆定，但時空背景和環境如今出現了「巨變」，包括美國在朝鮮問題上將大陸的用處「榨乾」，以及在戰略上的高技術領域「永遠把中國壓在後面」，使中美關係進入1972年以來冷戰結束後「差不多最緊張的狀態」。

他表示，美國總統特朗普顯著增進與台灣「公開與秘密」的軍事關係，並強化對台灣的外交支持，這些都造成兩岸關係波動。而在台灣島內與美國國內政治因素的影響下，預計台海形勢將繼續加劇，各方「持一個嚴肅的、審慎的態度，是唯一的選擇」。

對明年兩岸形勢保持「高度警惕」的台北論壇基金會董事長蘇起認為，台灣內部現有兩個「思潮」在搏鬥，即民族主義與理性主義。他分析，民族主義主要以「天然獨」掛帥，理性主義則以準高雄市長韓國瑜的競選口號「人進來、貨出去、發大財」為代表，也就是去政黨化、去顏色化、去統獨化，一切以理性務實為原則。