【中美角力】美憂以色列海港成華間諜基地　俄媒：謀打擊中國經濟

中資企業上海國際港務（集團）股份有限公司（SIPG）提供20億美元的資金建設以色列第三大港海法（Haifa）港，並於2021年後接手經營業務25年。不過，該計劃正遭到美國的「迎頭痛擊」，被批評中國借此在該國從事間諜活動。有俄媒認為，這是美國對中國經濟隱蔽打壓的借口。

海法是以色列海軍的重要港口，其中包括秘密潛艇在此地停泊。（視覺中國）

海法是以色列海軍的重要港口，其中包括秘密潛艇在此地停泊。港口有軍事活動，有美國艦船進出，其中包括聯合演習。對於中資將接手經營港口，美國國防部代表以私人方式與以色列就中國可能在港口從事間諜活動表達憂慮。而作為回應，以色列政府同意在部長層面對與中國的協議上作出評估。

據《耶路撒冷郵報》引述匿名信息源報道，一些以色列部長似乎已表達憂慮，認為基礎設施的敏感問題在交易批准前並未得到應有的審議。《華盛頓時報》亦指出，不排除以色列在美方的強烈要求下召回與中國公司的交易。

學者指與中美貿易戰有關

《俄羅斯衛星通訊社》報道表示，多名專家對美國軍方有關中國在海法從事間諜活動的看法持懷疑態度。

報道引述俄羅斯科學院東方學所專家德米特里·馬里亞西斯稱，美國的「關切」與中美貿易戰有關，但與美國艦船進出海法港無關。「這僅是對中國經濟打壓的隱蔽戰略，同時也在對以色列施壓，目的是將中國從以色列經濟中的敏感區域擠壓出去。」

以色列政治學家達維·沙爾普並認為，美國的「問題」顯然是杜撰的。「我們不要幼稚，應該明白，很多國家都在從事間諜活動，其中包括美國、以色列和中國。很自然地，對於中國來說，針對美國的偵查方向是重要的，但海法港此次僅是商業交易。」他又指，海法不會成為中國的軍事基地，以色列有這方面的法律，其特工相當專業，他們完全可以採取措施制止外國的間諜活動。「因此，美國人的擔憂，不僅過於高調，同時也是不合時宜的。」