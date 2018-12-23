人大常委擬審議疫苗法草案　料設協調機制覆蓋各大監管環節

早前內地藥企長生生物被揭疫苗生產造假，引起輿論風暴，涉事官員及企業先後被追究責任。時至近日，據官方新華社報道，全國人大常委將在12月23日至29日會期，審議《疫苗管理法》草案。

人大常委擬審議《疫苗法》草案，料設協調機制覆蓋各大監管環節。（資料圖片）

報道指，該草案涵蓋疫苗行業各大領域，包括疫苗研製和上市許可、疫苗生產和批簽發、上市後研究和管理、疫苗流通、預防接種、異常反應監測與補償、保障措施、監督管理、法律責任等等。

內地《第一財經》稱，目前中國的疫苗監管針對6個環節：上市許可、上市後監管（包括接種後不良反應監測）、批簽發、實驗室管理、監管檢查和臨床試驗監管，各有多部法律法規，但因各自僅對某個環節作規範，導致疫苗監管體系不健全、不順暢。

專家質疑能否落實省級管理

據《一財》報通，業內人士認為上述《草案》將提出成立疫苗行業協會，而實則《草案》內容已訂明設立協調機制：

國務院建立多部門疫苗管理協調機制，統籌疫苗產業布局、專項規劃、生產流通、品質安全、供應儲備、預防接種、補償賠償、案件查處、訊息發布等工作,定期分析疫苗安全形勢，強化疫苗安全監管。

另外《草案》規定疫苗監管由省級政府統一處理，不過《一財》引述疫苗領域專家意見指：「過去的疫苗的日常監管在市縣，現在收回到省級監管。但是是否能夠落地，依然存疑。」