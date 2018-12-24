【華為孟晚舟被捕】環時：加國做美國幫兇　以法律工具作政治迫害

華為太子女、副董事長孟晚舟本月初被加拿大拘捕，不久後有兩名加拿大人先後被中國以「涉從事危害國家安全活動」為由拘捕，令外界質疑是中國對加拿大的報復行為。加拿大政府日前要求中國政府立即釋放兩人，又說將在未來幾天進一步尋求盟友支持。目前，美國和英國已公開支持加拿大的立場。 對此，中國官媒《環球時報》23日刊文表示，加拿大在做美國破壞國際商務秩序的幫兇，即便拉攏盟友施壓中國，也不會得到國際社會真心支持。

加拿大拘捕孟晚舟在全球商界都不得人心，遠高於中國審查兩名加拿大人帶給他們的衝擊。（視覺中國）

文章以〈加拿大欲拉盟友壓中國決不會奏效〉為題，稱加拿大想通過拉盟友對華施加壓力來解決它與中國的矛盾，決不會奏效。當中寫道，加拿大拘捕孟晚舟在全球商界都不得人心，遠高於中國審查兩名加拿大人帶給他們的衝擊；又說這是美加利用其發達的法律工具所進行的政治迫害，有著惡劣的「示範效應」。

文章指，中國對待外國人的態度是高度確定性的，即使當下兩名加拿大人被捕，也衝擊不到這樣的確定性，對此包括西方國家在內的國際社會其實很清楚。「美加及一些盟國宣揚外國人可能擔心中國營商環境惡化，這是它們向中國施壓的一種手段。」

中國應「重點反制，絕不手軟」

文章質問道：「如果美國今後要求加拿大引渡其他中國公司的高管，加拿大會不會都照辦呢？」《環時》認為，加拿大在做美國破壞國際商務秩序的「幫兇」，一邊聲稱自己捍衛法治的虔誠和無辜，一邊對華幹著「無理加無賴」的行動，當然應當為此付出代價。

文章強調，加拿大或許能夠拉到盟友不痛不癢的幾句幫腔，但它絕不會得到國際社會的真心支持。「因為誰在破壞國際秩序，世界各國不是傻子，大家都能看得懂。美加休想用它們的話語體系和國內法綁架這個世界的理性。」

文章結尾指出，美國拉盟友打壓華為有一些效果，一些盟國有可能在具體問題上向美靠攏。這將對中國的外交智慧形成考驗，因此應重點反制，絕不手軟。「這一次加拿大如果將孟晚舟引渡給美國，中國一定要採取多種手段堅決將其打痛，讓整個世界都了解，幫著美國傷害中國將付出沉重代價，這同樣是很確定的。」