人大法工委籲廢除收容教育制度　嫖娼「被收容」或成歷史

內地嚴禁賣淫嫖娼，而賣淫嫖娼者一旦被抓獲，可能被送去「收容教育」。不過，這項制度可能就要成為歷史。 12月24日，十三屆全國人大常委會第七次會議在京召開第三次全體會議。全國人大常委會法工委指，目前啟動廢止收容教育制度工作時機已成熟，建議有關方面適時提出相關議案。

北京市收容教育所。（視覺中國）

據法律規定，國務院制定的行政法規，地方人大及其常委會制定的地方性法規，以及最高人民法院、最高人民檢察院制定的司法解釋，應當報送全國人大常委會備案，而對與憲法法律相抵觸的法規、司法解釋人大常委會有權予以撤銷、糾正。

24日，人大常委會法工委主沈春耀提到，全國政協十三屆一次會議期間，有全國政協委員提出提案，建議對收容教育制度進行合憲性審査。

據悉，收容教育制度的主要法律依據是1991年七屆全國人大常委會第二十一次會議通過的《關於嚴禁賣淫嫖娼的決定》。該《決定》第四條第二款規定：「對賣淫、嫖娼的，可以由公安機關會同有關部門強制集中進行法律、道德教育和生產勞動，使之改掉惡習。期限為六個月至二年。具體辦法由國務院規定。」據此，國務院制定了《賣淫嫖娼人員收容教育辦法》。

沈春耀說，隨著中國經濟社會的快速發展和民主法治建設的深入推進，特別是2013年廢止勞動教養制度後，情況發生了很大變化。

「近年來，收容教育措施的運用逐年減少，收容教育人數明顯下降，有些地方已經停止執行。」沈春耀表示，通過調研論證，各有關方面對廢止收容教育制度已經形成共識，啟動廢止工作的時機已經成熟，「我們建議有關方面適時提出相關議案，廢止收容教育制度」。

（澎湃新聞）