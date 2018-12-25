法國對兩加拿大人在華被拘表擔憂　中國外交部：堅決拒絕和反對

華為副董事長孟晚舟被加拿大拘捕後，中國接連以涉嫌從事危害中國國家安全的活動為由拘捕兩名加拿大人。 法國外交部對事件表示關注。對此，中國外交部發言人華春瑩今日在例行記者會上稱，「堅決拒絕和反對」有關表態，又說法國「只關心加拿大人，不關心中國人」，令人奇怪。

加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig，右）和商人托德（Spavor Michael Peter Todd，左）。（資料圖片）

法國外交部發言人Agnès von der Mühll 24日在一份公報中表示，法方對被中方拘押的兩名加拿大公民表示擔憂，呼籲中國當局確保以公平和透明的方式對待他們，並尊重他們的權利。

中國外交部發言人華春瑩今日（25日）在例行記者會上，稱中方「堅決拒絕和反對」法國的有關表態，強調中方有關部門是依法拘留涉嫌危害中國國家安全的加拿大籍公民，加方​​是應美方要求非法拘押了中國的企業高管，性質並不一樣。「我們希望不管是加方，還是法方或者其他所謂的『盟友』，尊重中國司法機關獨立辦案的權利，尊重中國的司法主權。」

華春瑩又補充說：「實際上我覺得很奇怪，法國官員為什麼要為加拿大方面的事出面發聲呢？這在中國人心目的印象非常不好，讓人覺得，法國只關心加拿大人，不關心中國人。」