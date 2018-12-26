【中美貿易戰】龍永圖：WTO不如當年強大有效　正在最危險時刻

中國「入世（WTO）」首席談判代表、外經貿部前副部長龍永圖近日接受內媒《環球時報》訪問時表示，今天已不是20年前，中國已經崛起，美國再怎麼遏制都為時已晚，美國應有勇氣和智慧來面對中國已經崛起的現實。

中美貿易戰摩擦加大，龍永圖認為，與WTO沒有像當時那麼強大有關係。（視覺中國）

記者指，有觀點認為，中美對抗的趨勢恐怕已難以改變，對此，龍永圖認為，不能完全同意這種觀點。他說，中美相互交織的利益已經太多，兩者的關係不可能一下子出現這麼大的逆轉和倒退。當然，現在兩國間出現了一些新問題，但新問題可以用新辦法來處理。

他接著說，很多人認為，美國正千方百計遏制中國崛起，但事實今天已不是20年前，中國已經崛起，美國再怎麼遏制都為時已晚。以過去和美國打交道的經驗來看，這個國家歷來很講實際、講利益，現在擺在它面前的選擇是，願不願意和一個已經發展起來並仍在繼續發展的大國處理好關係。美國應該有勇氣和智慧來面對中國已經崛起的現實。

龍永圖又指出，不應過分誇大WTO的作用。在全球貿易中，WTO的確有特殊地位，三個重要功能——制定國際貿易規則、組織全球開放市場談判和解決貿易糾紛爭端，這些在中國「入世」時的作用都曾非常突出。

不過，他又指出，如果WTO現在還像當時那麼強大有效，中國與美國的貿易摩擦也不至於搞到今天這個地步。很可惜，今天WTO的確被邊緣化了，它正處在其建立以來最危險、最脆弱的時刻，已經無法再正常發揮效力。

「中國履行WTO承諾可打80分」

對中國履行WTO承諾的情況，龍永圖打了80分，還欠缺的20分是在「國民待遇」上做得不夠好。他表示，目前外界對中國最不滿意的一點，就是沒有履行WTO要求的「國民待遇」，即在大陸國內對包括國有、民營、外資在內的所有企業一視同仁。

龍永圖說，「現在我們一些幹部腦子裡依然存在某種根深蒂固的『左』的東西，例如認為和民營企業接觸多了、給他們貸款多了，就是『和民營企業勾勾搭搭』，擔心在政治上有風險。」他表示，改革開放本質上就是觀念不斷更新的過程，現仍有很多思想觀念需進一步解放、突破。

（環球時報）