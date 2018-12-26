【非洲豬瘟】疫情爆發半年　蔓延23省市區達102例　已逼近香港

12月24日，廣東惠州博羅縣發生非洲豬瘟疫情，一養豬場11頭生豬發病，11頭死亡。至此，中國大陸發生非洲豬瘟疫情案例累計已達102例，蔓延23個省市區。已逼近香港。

內地非洲豬瘟疫情擴大，共計已有18間豬場暫停供港。（張浩維攝）

今年8月3日，中國農業農村部宣布，遼寧瀋陽一養豬場爆發非洲豬瘟疫情，造成47頭活豬死亡，這也是中國大陸首宗非洲豬瘟疫情。

此後，疫情迅速在中國多個省市持續蔓延開來。截至目前（12月26日），據中國農村農業部通報，黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古、山西、河南、天津、安徽、江蘇、浙江、湖南、貴州、雲南、重慶、湖北、江西、福建、四川、青海、上海、廣東均已爆發豬瘟。

遼寧瀋陽，受豬瘟影響，市民購買豬肉熱情大減。（視覺中國）

農村農業部曾指疫情得到有效遏制

非洲豬瘟傳染性強、病畜死亡率高，幾乎達到100%，目前還沒有可用於預防和治療的疫苗。在爆發疫情後，目前中國各地主要應對方式是封鎖疫情爆發地區、撲殺豬只、對涉事地區消毒並進行無害化處理。

經6周連續監測排查，疫區內未發現新的病例和監測陽性後，即會宣布解除封鎖。如12月24日，農村農業部即宣布安徽省池州市青陽縣、江西省上饒市萬年縣、湖南省婁底市漣源市非洲豬瘟疫區解除封鎖；而23日，重慶市豐都縣和福建省莆田市城廂區非洲豬瘟疫區也解除封鎖。

此前，農業農村部曾在12月4日稱，目前疫情傳播勢頭得到有效遏制，總體可控，已有8個省的35個疫區解除封鎖；此外，當時，全國已經累計撲殺生豬63.1萬頭。

非洲豬瘟疫情已殺入廣東省。（資料圖片）

調運、廚餘、人員接觸均可傳播

非洲豬瘟可以通過多種方式傳播。據農村農業部12月15日曾表示，調研81起非洲豬瘟疫情發現，異地調運引發的疫情共有14起，約佔全部疫情的17%；因餐廚剩餘物餵食豬隻引發的疫情共有32起，約佔全部疫情40%；此外，因生豬調運車輛和販運人員攜帶病毒後，不經徹底消毒進入其他豬場，所引發的疫情共有35起，佔到全部疫情的43%。

此外，甚至豬飼料亦可攜帶非洲豬瘟病毒。12月21日，中國國家海關總署就發布消息指，天津海關在一批豬血漿蛋白粉中檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應。

這大大加劇了控制非洲豬瘟擴散的難度。同一個省份內，有時剛剛宣布解除對一個城市的封鎖，另一個城市就爆發疫情。如在12月23日，剛剛宣布對福建莆田疫區解除封鎖，第二日，同在福建省的南平市延平區就又發生非洲豬瘟疫情。而11月12日黑龍江省農業農村廳報告稱，佳木斯市郊區和向陽區評估驗收合，非洲豬瘟疫區解除封鎖，但是，緊接著11月19日，黑龍江省哈爾濱市道外區就排查出非洲豬瘟疫情。

浙江紹興，工作人員將病死豬投入處理池。（視覺中國）

有研究指豬瘟和俄羅斯樣本類似

本次中國非洲豬瘟來源尚無確切說法，不過，有專家指源頭可能是俄羅斯。而《科學》（Science） 雜誌於2018年8月21日撰文援引了中國人民解放軍軍事科學院軍事醫學研究院下屬，位於長春的軍事獸醫研究所8月13日的報告，指首發的基因樣本與俄羅斯境內的樣本高度相關。

非洲豬瘟蔓延對中國國內的豬肉供應亦造成了巨大影響，如近日有消息指深圳、東莞等已經停止供應生豬。不過，政府就一直強調非洲豬瘟對人體無害，並表示可以保障豬肉供應。

此外，為了緩解豬肉供應緊張狀況，雖然仍處在貿易戰中，中國還是向美國發出豬肉訂單，以應對豬瘟疫情造成的豬肉供應問題。

日本方面製作的海報，提醒旅客不要攜帶豬肉入境。（日本農林水産省動物檢疫所網站）

內地爆發豬瘟疫情以後，日本、菲律賓、馬來西亞、台灣等地也都出台措施禁止中國大陸豬肉產品入境。

台灣方面，自大陸疫情爆發後，雖然已經發公告禁止大陸豬肉，但仍屢有大陸遊客或台灣陸配攜帶豬肉食品入境。台灣在12月18日再度發布公告稱，旅客如自3年內違規攜帶豬肉產品入境遭查獲，可罰款20萬元（新台幣，下同，約合港幣5萬1千元），第2次以上違規直接開罰100萬元。