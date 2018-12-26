【李明哲案】獄中遭虐待？　國台辦：不存在食品過期和超時勞動

台灣非政府組織工作者李明哲2017年3月遭中國大陸逮捕，同年11月以「顛覆國家政權罪」判處有期徒刑5年，目前正關押在湖南赤山監獄服刑。 李明哲的妻子李凈瑜於本月18日前往監獄探視，她24日（周一）召開記者會稱丈夫在獄中遭到了非人道的對待，當中包括監獄長期向囚犯提供腐壞食物以及超時勞動等。 國台辦26日（周三）則回應稱，李明哲的各項權益均依法得到保障，不存在食品過期和超時勞動的問題。

李明哲的妻子李凈瑜（右4）24日召開記者會控訴湖南獄方3大違規。（中央社）

李明哲目前已遭大陸關押逾600天。（資料圖片）

李凈瑜24日控訴獄方違規，聲稱根據規定，囚犯每天勞動8小時、每周勞動5天、教育一天、休息一天，但李明哲在獄中每天工作十多個小時，也沒有休息日。李凈瑜又稱監獄也違反官方對出版法令的規定，她送交獄方代轉給李明哲的每一本書，都是中國大陸官方審查後准許出版的簡體書，這些依法出版的書籍仍遭監獄的審查管控。

李凈瑜更表示，監獄凍結李明哲的獄中生活費帳戶，而李明哲在不明原因下遭移監，禦寒衣物被丟棄，因帳戶遭凍結而無法在目前只有攝氏5度左右的監獄裏添購禦寒衣物。由於監獄長期向囚犯提供腐壞食物，李明哲在帳戶遭凍結下無法自行購買食物果腹，因而暴瘦。

國台辦發言人馬曉光表示，李凈瑜不斷罔顧事實，蓄意散布不實之詞，背後有其不可告人的政治目的。（資料圖片）

國台辦：李凈瑜蓄意散布不實之詞

國台辦發言人馬曉光則回應稱，李明哲的各項權益均依法得到保障，不存在食品過期和超時勞動的問題。馬曉光又表示，李明哲入獄前患有高血壓、糖尿病，現在血壓、血糖均在正常範圍。獄方按規定為其全額配備全新的禦寒衣服等，都有李明哲本人簽字確認。

馬曉光又稱，李凈瑜帶來的54本書籍，其中24本交給了李明哲本人，30本返還給了李凈瑜，兩人均有簽字。家屬信件均已轉交李明哲本人，其他渠道帶來的涉及違法內容的信件，獄方依規進行處理。

馬曉光強調，李明哲作為服刑人員，理應接受獄方監獄制度的管理，而李凈瑜不斷罔顧事實，蓄意散布不實之詞，背後有其不可告人的政治目的，她的惡劣言行，已經對監獄正常執法工作造成了干擾。

（綜合報道）