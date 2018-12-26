中共中央政治局召開民主生活會　習近平：解決四風問題不能走過場

中共中央政治局於12月25日至26日（周二至周三）召開民主生活會，中共中央總書記習近平表示，要聚焦突出問題、緊盯關鍵節點，下大氣力解決「四風」問題（形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風），不能虎頭蛇尾，不能搞成「半拉子工程」，更不能搞形式走過場。

會議首先審議《關於黨的十九大以來中央政治局貫徹執行中央八項規定情況的報告》。隨後，中央政治局成員逐個發言，按照要求進行對照檢查。發言的3個重點如下：

一是帶頭學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，嚴格執行《中共中央政治局關於加強和維護黨中央集中統一領導的若干規定》，堅決做到「兩個維護」，自覺強化政治責任，提高政治能力； 二是帶頭貫徹落實黨中央決策部署，貫徹新發展理念，應對新形勢新挑戰，狠抓工作落實，敢於攻堅克難； 三是帶頭嚴格執行中央八項規定及其實施細則精神，廉潔自律，管好家屬子女和身邊工作人員，堅決防止和克服形式主義、官僚主義。

中共中央政治局於12月25日至26日召開民主生活會，會議稱中央政治局的成員要堅決防止和反對特權思想、特權現象，帶頭不搞任何形式主義、官僚主義。（資料圖片）

會議又強調維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，維護黨中央權威和集中統一領導，是保證全黨團結統一，全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義勝利的根本政治保證。

會議稱中央政治局的成員要身體力行、以上率下，自覺做到廉潔自律，從嚴管好家屬子女和身邊工作人員，抓好家風家教，堅決防止和反對特權思想、特權現象，帶頭不搞任何形式主義、官僚主義。

習近平：下大氣力解決「四風」問題

習近平在講話中對中央政治局成員對照檢查發言進行了總結，並就中央政治局貫徹落實《中共中央政治局關於加強和維護黨中央集中統一領導的若干規定》、《中共中央政治局貫徹落實中央八項規定實施細則》提出要求。習近平強調黨的十九大之後，針對新情況新問題，修訂了中央八項規定實施細則，繼續落實中央八項規定精神。要聚焦突出問題、緊盯關鍵節點，下大氣力解決「四風」問題，不能虎頭蛇尾，不能搞成「半拉子工程」，更不能搞形式走過場。

習近平又指出，民主集中制是中國共產黨的根本組織原則和領導制度，是馬克思主義政黨區別於其他政黨的重要標誌。民主集中制包括民主和集中兩個方面，兩者互為條件、相輔相成、缺一不可。

（新華社）