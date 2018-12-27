毛澤東誕辰125周年：官媒低調紀念　民眾赴韶山緬懷

今年12月26日是中共領導人毛澤東誕辰125周年紀念日，中國多地均有舉行紀念活動。在毛澤東故鄉湖南韶山，從凌晨開始，來自中國各地的民眾陸續趕來，獻花、唱歌，紀念毛澤東。 官媒方面，《解放軍報》及《人民日報》海外版旗下「學習小組」均刊文紀念毛澤東誕辰，並提及習近平對毛澤東的關注。 除了中國國內，國際上亦有「毛粉」不忘紀念。委內瑞拉總統馬杜羅26日就發Twitter慶祝毛澤東誕辰。

甘肅蘭州舉行活動紀念毛澤東誕辰。（微博）

在湖南韶山，26日天還沒有亮，當地村民即開始架鍋燒水、煮菜下麵，為遊客免費送上熱氣騰騰的「福壽麵」，以示祝福。

韶山村村民向遊客介紹說，毛澤東誕辰紀念日為遊客準備一碗「福壽麵」，已成為當地的民間風俗。吃完「福壽麵」，許多民眾又趕往毛澤東廣場，在工作人員的引導下向毛澤東銅像獻一朵花，鞠躬致敬，表達追思。人們手持鮮花、揮舞紅旗，在廣場上唱歌、跳舞。

除湖南外，甘肅、陝西、山西等地也都有政府或團體舉行紀念活動。

國防部網站刊登了解放軍報旗下「鈞正平工作室」題為「緬懷永遠不能忘卻的偉人」的文章。（網站截圖）

除各地的紀念活動外，官方背景媒體亦有刊文紀念，不過總體較為低調。軍委機關報解放軍報旗下「鈞正平工作室」就發表了題為「緬懷永遠不能忘卻的偉人」的文章，稱「如今，再次緬懷毛澤東，他的名字、他的思想、他的風範，將永遠鼓舞我們繼續前行。」

而《人民日報》海外版旗下「學習小組」則刊登《「今天是什麼日子？」》文章回憶，2004年12月26日，時任浙江省委書記的習近平在浙江瑞安慰問基層官員時問道，「今天是什麼日子？」，看到發愣的官員，習近平又自答「今天是毛澤東同志的誕辰」。 文章指，習近平不僅對毛澤東事跡如數家珍，而且還「高度肯定毛澤東思想中的實事求是、群眾路線、獨立自主的原則」。

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro Moros）在Twitter發文慶祝毛澤東誕辰。（Twitter截圖）

毛澤東在海外亦有「粉絲」不忘紀念。當地時間12月26日，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolás Maduro Moros）在Twitter發文慶祝毛澤東誕辰。他稱，中國兄弟們今天在慶祝偉大舵手毛澤東的誕辰。毛澤東是傑出的革命家，致力於中國的經濟和社會變革。

在今年的9月中旬，馬杜羅訪問中國，受到中國國家主席習近平與夫人彭麗媛的接見，當時馬杜羅表示，委內瑞拉需要中國的投資。

除馬杜羅外，拉丁美洲另一個國家古巴的領導人——古巴國務委員會主席兼部長會議主席貝穆德斯（Miguel Bermúdez）在今年的11月8日，前往北京毛主席紀念堂祭拜了毛澤東。