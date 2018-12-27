中央政治局審議《政法工作條例》　強調黨領導和社會主義法治一致

中共中央政治局今日（27日）召開會議，審議《中國共產黨政法工作條例》。中共中央總書記習近平主持會議。 會議指出，《中國共產黨政法工作條例》以黨內基本法規的形式，對黨領導政法工作作出規定；同時強調，中國共產黨的領導和社會主義法治一致，只有堅持中共的領導，法治化才能有序推進。

會議強調，只有堅持中共的領導，法治化才能有序推進。（視覺中國）

會議認為，《中國共產黨政法工作條例》以中共黨內基本法規的形式，對中共領導政法工作作出規定，把黨長期以來領導政法工作的成功經驗轉化為制度成果，是堅持和發展「中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化」的必然要求，是實現依法治國與依規治黨有機統一的重要舉措。

會議指出，貫徹落實《中國共產黨政法工作條例》，要制定配套規定，健全體制機制，最關鍵的是要堅持中共中央集中統一領導，堅決聽從黨中央指揮，堅決貫徹黨中央決策部署，確保政法工作沿著正確方向前進。

會議要求各級黨委加強對本地區政法工作的領導，研究解決好政法工作中的重大問題。黨委政法委要發揮好牽頭抓總、統籌協調、督辦落實等作用。政法機關黨組（黨委）要加強對本單位政法工作的領導，履行好職責。

「堅持黨的領導 法治化才能有序推進」

會議強調，中共的領導和社會主義法治是一致的，只有堅持黨的領導，「人民當家作主」才能充分實現，國家和社會生活制度化、法治化才能有序推進。保證司法機關依法獨立公正行使職權，是黨的明確主張。各級黨組織和領導幹部要支持司法機關依法獨立公正行使職權，支持政法各單位依照憲法法律獨立負責、協調一致開展工作。