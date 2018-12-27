蘭州市原市長欒克軍受賄案　一審判處11年

據甘肅省白銀市中級人民法院微博消息，今天（27日），白銀市中級人民法院依法對蘭州市原市長欒克軍受賄案公開宣判，欒克軍因受賄罪判處有期徒刑11年，並處罰金人民幣100萬元。對欒克軍受賄所得贓款贓物，依法沒收，上繳國庫。欒克軍當庭表示服從判決，不上訴。
欒克軍被控受賄逾1200萬，一審判處11年。他當庭表示服從判決，不上訴。（網上圖片）
白銀市中級人民法院指出，經審理查明，2002年11月至2017年3月，欒克軍在擔任張掖市副市長、市長，慶陽市市長、市委書記，蘭州市市委副書記、市長期間，利用職務之便，在項目建設、工程承攬等方面為他人謀取利益，先後收受他人所送現金、房產、車輛等共計折合人民幣1000多萬元、美元11萬元、歐元 22000 元。
白銀市中級人民法院認為，欒克軍身為國家工作人員，利用職務便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，其行為嚴重侵害了國家工作人員職務行為的廉潔性，損害了國家工作人員的聲譽，已構成受賄罪。鑒於欒克軍到案後主動交代偵查機關尚未掌握的部分犯罪事實，具有坦白情節，認罪悔罪，退繳部分贓款贓物，依法可以從輕處罰。法庭遂作出上述判決。
已落馬的王三運曾舉薦欒克軍擔任蘭州市長 。（網上圖片）
據公開資料顯示，現年58歲的欒克軍曾在國企任職多年，2002年6月由商轉政，先後擔任張掖市副市長、常務副市長、市長，慶陽市副書記、市長、市委書記。2016年10月，欒克軍出任蘭州市委副書記、代市長，兩個月後當選蘭州市長。
據知情人透露，原蘭州市長袁占亭升任蘭州大學黨委書記後，蘭州市長空位月餘，因時任甘肅省委書記王三運（已落馬，一審被控受賄6685萬元，擇期宣判）力推欒克軍，頗有實力的競爭者出局。
欒克軍調任蘭州後不久，甘肅反腐風暴逐步升級。2017年1月11日，甘肅省委原常委、省政府原常務副省長虞海燕被宣布接受組織調查，而虞海燕正是欒克軍任蘭州市長時與其搭班子的蘭州市委書記。2017年7月，曾舉薦欒克軍的王三運落馬。2017年11月29日，欒克軍也被宣布接受調查。 2018年7月19日，欒克軍在白銀中院受審。在欒克軍受審的前一天，其老搭檔虞海燕因受賄超過6000萬元獲刑15年。