90後女博士被任命為福清副市長引質疑　官方：僅為10個月社會實踐

內地官場近期逐漸現年輕化的跡象，一名正在北京大學光華管理學院就讀的「90後」女博士袁琳，周二（25日）就被任命為福建省福清市副市長，引發輿論質疑。

正在北京大學光華管理學院就讀的「90後」女博士袁琳，周二（25日）就被任命為福建省福清市副市長。（網上圖片）

據悉，出生於1990年3月的袁琳是河北平鄉人，2008年起在美國萊斯大學社會科學學院經濟系經濟學、管理學專業攻讀本科，2013年後在該校喬治布朗工程學院統計系繼續攻讀統計學碩士，2015年進入北京大學光華管理學院金融系攻讀博士，過去有兩年私企工作經驗。

事實上，近期也有不少和袁琳一樣的「90後」幹部登上政壇，有的甚至已擔任副市長、副縣長。今年8月也有一名「90後」潘廷瑞出任湖北省宜昌市秭歸縣副縣長。1990年1月出生的潘廷瑞還是袁琳的北大校友，他於2013年9月至2018年7月在北京大學攻讀凝聚態物理學博士，

袁琳目前仍然在北京大學攻讀凝聚態物理學博士。（網上圖片）

不過，袁琳目前仍然在北京大學攻讀凝聚態物理學博士，有網民就質疑她何以可直接當副市長一職，質疑袁琳的任職違反國家法律法規。事實上，「90後」袁琳能夠在不滿30歲的年紀出任副市長一職，源自福建省2013年起實施的「引進生政策」。根據福建引進生政策，福建從清華、北大、人大等知名高校引進優秀博士、碩士畢業生，直接掛職副縣（區）長、副鎮長等重要崗位幹部，旨在戰略性培養儲備年輕幹部。

而福州市委組織部亦於昨日（26日）回應稱，袁琳擔任副市長為福建省與北大校地合作引進在讀研究生從事社會實踐，為期10個月，到期免職，人事關係仍在北大，不是公務員，不發工資。

（澎湃新聞網）