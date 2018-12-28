國務院任命傅自應為澳門中聯辦主任　原主任鄭曉松因抑鬱症墮樓亡

澳門中聯辦主任一職空缺已有一段時間。早前官方公布，10月20日晚，時任澳門中聯辦主任鄭曉松因患抑鬱症在其澳門住所墮樓身亡。

今天（28日），人社部網站公布了國務院近期任免的一批國家工作人員，其中，商務部國際貿易談判代表、副部長傅自應被任命為中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室主任。

11月時，傅自應以中國商務部副部長身份，在北京接見財政司司長陳茂波。（資料圖片）

官方資料顯示，傅自應1957年9月出生於湖南岳陽，1974年10月參加工作，1992年7月加入中國共產黨，研究生學歷，經濟學博士，中國注冊會計師、高級會計師。

他於2003年6月任商務部規劃財務司司長，2003年7月任商務部部長助理、黨組成員，2008年3月任商務部副部長、黨組成員，2011年11月任江蘇省副省長、省政府黨組成員，2015年3月任中紀委駐中宣部紀檢組組長。

其後，傅自應在2017年2月回到商務部任黨組副書記，後於2017年3月起任商務部國際貿易談判代表（正部長級）兼副部長、黨組副書記。

傅自應12月20日以中國商務部副部長及國際貿易談判代表身份，接見哈薩克斯坦阿斯坦納國際金融中心主席克裏姆別托夫。(中國商務部網站)

傅自應對上一次出席公開活動，是12月20日以中國商務部副部長及國際貿易談判代表身份，接見哈薩克斯坦阿斯坦納國際金融中心主席克裏姆別托夫，就推進共建「一帶一路」，分享中國改革開放經驗，加強金融領域合作等交換意見。

而12月14日，傅亦曾以同樣身份來港，與財政司司長陳茂波主持召開內地與香港經貿合作委員會第一次會議，雙方共同簽署《內地與香港<關於建立更緊密經貿關系的安排>貨物貿易協議》，並出席內地-香港「一帶一路」工商專業委員會成立儀式並致辭。11月時，傅亦以中國商務部副部長身份，在北京接見財政司司長陳茂波。