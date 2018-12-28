北大馬克思學會突遭校方改組　會員校內示威：不要官僚之馬會

曾經聲援深圳佳士工潮的北大馬克思主義學會，其會長邱占萱繼周三（26日）突被警方帶走後，北大共青團委員會日前又宣布要改組學會及更換學會負責人，事件引發多名北大學生周五（28日）在校內示威。

多名參與示威的北大學生緊挨着站立，舉起抗議學會改組。（法新社）

北大團委突宣布改組學會

據現場片段可見，多名參與示威的北大學生緊挨着站立，舉起抗議學會改組，以及「要工農之馬會，不要官僚之馬會」的標語。現場亦有不少保安戒備，並阻擋其他嘗試拍攝現場情況的學生。另據法新社報道，現場的保安曾試圖將抗議學生帶離現場，其間有一些人被推倒，還有一些人被保安推向路邊。

引發這次示威的原因主要是因為北大共青團委員會周四（27日）突然宣布，對校內的馬克思主義學會進行改組，撤換了學會核心成員，當中包括在毛澤東誕辰125周年當日被警方帶走的前會長邱占萱，並改由32名「改組發起人」空降學會。

北大團委批邱占萱失職

據學會方面指，這32名「改組發起人」此前從未參與過學會的活動，更有指他們大多為共青團員或中共黨員。學會又反問「他們要成立的馬會到底是『馬克思主義』的『馬』，還是『拍馬屁』的『馬』呢？」

而此前被警方帶走的會長邱占萱，校方指他受到了「公安機關治安管理處罰」，並已於翌日獲釋。北大團委學部發布公告稱，邱占萱「嚴重背離學期初注冊時向指導單位、指導教師的承諾，拒不接受指導，拒絕提交馬會會員信息，且屢次違規舉辦活動，已嚴重失職」。

據早前報道，邱占萱周三前往參加已故中共領導人毛澤東125周年冥誕紀念活動時，突在北大東門遭警方帶走，事件引起廣泛關注，而學會多個成員過去亦曾聲援本年中發生的深圳佳士工潮。

（綜合報道）