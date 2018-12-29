【權健黑幕】公司及創辦人束昱輝榮譽涉造假　由「山寨社團」頒獎

內地大型持牌直銷公司權健集團近日深陷虛假宣傳和非法傳銷風波。據內媒《澎湃新聞》報道，權健及其創辦人束昱輝擁有的諸多獎項都是偽造，部分頒發單位更是被內地相關部門認定的「山寨社團」。 此外，束昱輝登上《財富》雜誌封面的照片已遭踢爆虛假，《財富》雜誌周五（28日）正式發聲明強調從未採訪過天津權健集團，束昱輝也沒有登上過任何一期《財富》雜誌封面。

內地大型持牌直銷公司權健集團近日深陷虛假宣傳和非法傳銷風波。（視覺中國／資料圖片）

《澎湃新聞》報道，網上流傳權健及其創辦人束昱輝擁有的稱號和獎項包括「中國傑出創新人物榮譽稱號」、「中國著名品牌」、「全國質量服務信譽AAA級示範企業」、「行業優秀品牌重點推薦企業」、「中醫藥遺產保護證書」、「全國質量誠信承諾優秀企業」等近40多項。但多數卻在權健公司的官方網站等平台上無迹可尋，只充斥於各類似「權健火療114」、「權健火療案例」等自媒體或微信公眾號中，並附以訂貨和加盟熱線。

報道又提到，部分獎項的頒發單位皆已表明沒有頒發過類似獎項，其中有部分更早已被民政部公布為「山寨社團」。即便是權健公司官網顯示的束昱輝個人榮譽亦涉嫌造假。例如「中國傑出創新人物」，頒發單位「中國民營企業家協會」於2016年3月就已被列為「山寨社團」。

《財富》：從未採訪過天津權健

此外，《財富》雜誌在官方微博中發布題為「這些年他們登上了《財富》的封面，沒有一個人靠的是PS」的文章，重申自1996年進入中國以來，《財富》（中文版）開年第一期雜誌都會推出一位「年度中國商人」，但從未採訪過天津權健集團，束昱輝也沒有登上過任何一期《財富》雜誌封面。

另一方面天津聯合調查組此前表明，發現天津權健公司部分產品涉嫌存在誇大宣傳問題。依據《中華人民共和國反不正當競爭法》第8條，武清區市場監管局已對其涉嫌虛假宣傳的違法行為進行立案調查。此外，針對輿情關注的「周洋就診」、是否涉嫌非法傳銷等問題，聯合調查組還在調查核查當中，調查結果會及時向社會公布。

而為了確保調查的公正性和權威性，天津市已函請國家市場監督管理總局全程監督並指導調查組工作。聯合調查組相關負責人表示，對合法的依法保護、違法的堅決打擊、違規的取締整治，調查組全體工作人員將對有關線索一查到底，嚴格依法處置，毫不手軟，給社會公眾以負責任的答覆。

（綜合報道）