全國政協舉行新年茶話會　習近平：支持港澳融入國家發展大局

中國人民政治協商會議全國委員會周六上午（29日）舉行新年茶話會，中共中央政治局7名常委及國家副主席王岐山等中共和國家領導人亦悉數出席。 中共中央總書記、國家主席習近平在會上發表重要講話，並提到支持港澳融入國家發展大局，推動兩岸關係和平發展。

中國人民政治協商會議全國委員會舉行新年茶話會，7名中共中央政治局常委皆出席。（中新社/資料圖片）

習近平會上首先指出，明年是新中國成立70周年，是決勝全面建成小康社會關鍵之年，要崇尚學習、加強學習，崇尚創新、勇於創新，崇尚團結、增進團結，「既搶抓發展機遇，又妥善應對挑戰」。他又代表中共中央、國務院和中央軍委向港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞及其他各界人士，致以節日問候和祝福。

習近平表示，新一年要以新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩中求進工作總基調，貫徹鞏固、增強、提升、暢通的方針，堅持以供給側結構性改革為主線，繼續打好三大攻堅戰。同時要支持香港、澳門融入國家發展大局，維護香港、澳門長期繁榮穩定，並要推動兩岸關係和平發展，深化兩岸各領域交流合作，增進兩岸同胞親情。高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，推動構建人類命運共同體，努力開創中國特色大國外交新局面。

習近平又提到，人民政協來年要加強思想政治引領、凝聚共識作為履職工作的中心環節，加強各黨派團體、各族各界人士大的團結，要把海內外中華兒女實現中華民族偉大復興中國夢的智慧和力量凝聚起來的政治責任。

（新華社）