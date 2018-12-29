或涉洩露國產航母機密　中船重工官員接連「落馬」

參與研製及生產國產航母、核潛艇的國企中國船舶重工集團公司（中船重工），近日接連有官員「落馬」。 當中，中國船舶重工集團公司第712研究所原黨委副書記、所長金燾涉嫌職務犯罪，日前已被移送檢察機關提起公訴。

中船重工近期接連有官員「落馬」。（視覺中國/資料圖片）

據湖北省紀委監委消息，金燾涉違反中央八項規定精神，揮霍浪費，套取公款送禮；違反組織紀律，違規為他人安排工作，並收受他人所送財物；違反廉潔紀律，違規經商辦企業。違反國家法律，利用職務上的便利或職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額巨大，涉嫌受賄罪；濫用職權致使國家利益遭受重大損失，涉嫌國有事業單位人員濫用職權罪。

據悉，今年54歲的金燾於今年9月「落馬」受查。而金燾擔任了13年副所長的中船重工第704研究所，則創建於1956年，是中國規模最大和最有影響的船舶特輔機電設備研究所。金燾擔任了2年所長的中船重工第712研究所，主要承擔船舶電力推進系統及設備、特種電池研製任務，其掌握的電力推進技術進入世界先進行列。內媒荊楚網曾報道稱，該所開辟船舶電力推進系統「中國時代」。

中船重工總經理孫波（前排中）由於「嚴重違紀違法」而遭到調查。（中船重工）

中船重工近期已接連有人被當局逮捕與起訴，當中，已退休的中船重工第718研究所原黨委委員、原所長蔔建傑，因涉嚴重違紀違法、涉嫌受賄等罪行，本月24日被立案審查並開除黨籍，其「落馬」通報罕見提到他涉及違規取得加拿大國籍。

而中船重工原黨組副書記、總經理孫波又涉嫌嚴重違紀違法，本月17日被開除黨籍，並被立案審查調查。 作為中船重工「二把手」的孫波，更被指或涉及洩露遼寧號航母機密給外國情報機構。