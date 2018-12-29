中方作讓步？　陸慷：「中國製造2025」僅為規劃指南　非正式政策

「中國製造2025」計劃被認為是中美貿易戰中其中一個磨擦重點，近期亦不時傳出中方有意淡化「中國製造2025」的宣傳。 而中國外交部發言人陸慷早前接受日媒專訪時亦指出，「中國製造2025」目前只是規劃指南，而非正式的行業政策。

陸慷接受日媒專訪時亦指出，「中國製造2025」只是規劃指南，並非正式的行業政策。（中國外交部網站）

陸慷上周三（19日）接受日本放送協會（NHK）專訪，被問及中方是否會對「中國製造2025」政策做出修改時作出上述表示，並指「從一開始，可能外界對這個的報道就是有誤的」。他強調，世界上包括日本與德國等其他國家，都會對自己某一產業領域有發展規劃，中國的類似設想沒有太大區別，但是「要形成政策，需要經過充分論證」。

陸慷認為，中國會根據自身發展與國際形勢的變化，「不斷對未來發展規劃做出符合實際的改進」，並形容這是很正常的事情。至於是否要結合中美、中日的談判情況做修改，他指出不一定有必然聯繫。

「中國製造2025」計劃過去一直為中美貿易戰中其中一個磨擦重點。（資料圖片）

對於中美貿易戰能否於明年3月1日止戰，陸慷認為這取決於雙方談判中所達成的共識內容，如果中美能在平等基礎上充分照顧彼此關切，達成一個建設性的方案，哪怕不能一勞永逸解決所有問題。針對美方就智慧財產權問題所提出的要求，陸慷則表示保護智慧財產權符合中方自身利益，形容「是一個Must」，不是任何人的要求，而是中國改革開放過程中必須要做的事情。

至於中國的「一帶一路」計劃被指導致合作的國家債務高築，陸慷指其中的確有些發展中經濟體傳出債務問題，但與「一帶一路」無關，而是與全球經濟基本面有關。

（觀察者網）