【中美貿易戰．觀察】習近平與特朗普深夜通電　箇中信號惹關注

2018年即將結束，卻突然傳出中美兩國元首通電的消息。據《新華社》報道，中國國家主席習近平周六（29日）與美國總統特朗普通電話，稱兩國的工作團隊正努力就雙方對話協商努力推進。 分析認為，這場中美元首通話「非比尋常」，並不是互致新年問候般簡單，當中包括一些意味深長的信號，「貿易休戰」雖然有望達成，但仍然不能夠大意。

中美貿易戰的走向引起外界關注。（資料圖片）

中美元首突然在深夜通電，消息一出即惹來外界關注。特朗普事後在社交網站發文表示，他十分重視與習近平的關係，強調兩國關係非常重要，很高興兩國的工作團隊正努力就雙方對話協商努力推進；又說中美若達成協議，將會非常全面、涵蓋爭拗的所有議題、領域和焦點，正取得重大進展。

《新華社》報道則指，習近平周六「應約」與特朗普通電話，兩人都贊同推動中美關係穩定向前發展。習近平重申，中方鼓勵和支持朝美雙方繼續開展對話並取得積極成果；同時強調，中美兩國關係正處於重要階段，兩國工作團隊正在積極推進落實工作，希望雙方團隊相向而行抓緊工作，爭取盡早達成既互利雙贏、又對世界有利的協議。

兩人對話的詳盡內容，外界不得而知，但在中美貿易戰的關鍵時刻，兩國元首突然通電，普遍認為不止是「新年祝福」般簡單。據內地政評微信公眾號「牛彈琴」分析，這個最新進展，傳遞一些意味深長的信號。

特朗普主動致電 對談判成功表達期待

《新華社》的報道指，中方最高領導人「應約」同特朗普通電話，又寫道特朗普向中方最高領導人和中國人民致以新年的「問候和祝願」，這些表述反映很可能是特朗普主動致電，又或主動與中方相約通電。

「牛彈琴」分析認為，包括美股在內的全球股市，最近連續大跌，2019年美國股市會劇烈震盪，當是一個不爭的事實。美股暴跌背後的一個重要原因，是中美貿易戰帶來的嚴重衝擊。貿易戰確實是兩敗俱傷，美國也不能例外；如果問題得不到有效解決，美國經濟2019年也將蒙受重創。

因此，美方表面態度非常強硬，但實際也有壓力。達成一個雙方都能接受的協議，符合雙方的共同利益。這次中美元首通電，互致新年祝福，實際上是想表達盡快達成協議的期望。

12月1日，習近平與特朗普借阿根廷G20峰會之機進行會談，為中國貿易戰設下3個月的談判休戰期。（資料圖片／路透社）

中美外交新變化 「元首外交」作用不可估量

「牛彈琴」認為，這次通電顯示「元首外交」在中美貿易戰中的作用強大。從今年3月中美貿易摩擦惡化以來，中美元首共通了三次電話，G20期間又在阿根廷舉行了一次正式會晤，每次都起到「力挽狂瀾」的作用。尤其是阿根廷G20會晤，《紐約時報》就評價說，這表明兩位最高領導人的個人感情和博弈，已在很大程度上主導了兩國關係。

一般而言，領導人更多是確定原則、指明方向，具體磋商還需要談判團隊的落實。根據美國媒體的報道，一個副部長級的美國政府代表團，將在1月7日左右前往北京，開始面對面的貿易談判。因此，兩國元首這次通電，肯定不是領導人互致新年問候那麼簡單；雙方談判團隊，應該心裡都很清楚，也更明白接下來如何具體行事。

貿易休戰仍波折重重

雖然中美兩國似乎有望「貿易休戰」，但根據昔日經驗，談判破裂的變數仍在。「牛彈琴」認為，中國需要以「平常心看待新變化」，對於最近的積極變化，還是要以平常心對待。「中美也曾一度達成過共識，但美方單方面撕毀聯合聲明，執意發動貿易戰，最終導致貿易戰愈演愈烈。」

「牛彈琴」直言，如果（美國）沒有誠信，如果繼續漫天要價，不排除又會出現新的波折。畢竟雙方如在90天內無法達成協議，美方很可能會將10％的關稅提高到25％。