王毅：中美應確立「不惑」的定力　盼美勿人為製造新對手

中國國務委員兼外交部長王毅12月29日接受人民日報採訪。王毅在接受採訪期間表示，明年是中美建交40周年，兩國利益高度融合，應該穿透迷霧，排除干擾，確立「不惑」的定力，他還說，希望美國不要人為去製造新的對手，更要避免自我預言的實現。

中國外交部長王毅在12月11日向美國呼籲，美國應擺脫零和博弈困擾，不必人為製造新的對手。（中新社）

關於中俄關係，王毅表示，中俄把彼此視為全面戰略協作夥伴。兩國關係在兩國元首的高度互信和戰略引領下，始終堅如磐石、穩若泰山，正在成為維護世界和平穩定的戰略平衡力量。明年是中俄建交70周年，我們完全可以期待，2019年的中俄關係一定會百尺竿頭、更進一步。

關於中美關係，王毅表示，2019年是中美建交40周年。孔子說：「四十而不惑」。中美交往40年來的教訓和啟示集中到一點就是：合則兩利，鬥則俱傷，合作才是唯一的正確選擇。在中美利益已經高度融合的今天，在經濟全球化深入發展的時代，雙方應該穿透迷霧，排除干擾，重溫這一寶貴的共識，確立這一不惑的定力。

王毅還表示，冷戰思維最終只能孤立自己；零和博弈到頭來必將傷及自身。中國將堅持走中國特色社會主義道路，堅持和平發展的既定方向，堅持與各國實現合作共贏。我們希望美方積極正面地看待中國的發展進步，不要人為去製造新的對手，更要避免自我預言的實現。

當日，王毅還談及朝鮮核問題。

他表示，中方始終堅持半島實現無核化，堅持半島建立和平機制，堅持通過對話解決問題，我們為此努力了20多年。面對得來不易的和平機遇，我們鼓勵半島北南雙方克服困難，進一步改善關係，把半島局勢真正穩定下來。

他表示，中國支援美朝兩國相向而行，儘快落實彼此在新加坡聯合聲明中所做的承諾；同時，我們樂見「雙暫停」的局面得以持續，我們期待實現半島無核化與建立和平機制「雙軌並進」，平衡解決好各方的合理關切，這是半島走向長治久安的根本之策。