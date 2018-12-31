央視節目稱再教育營有「校園生活感」：維族學員唱京劇扮楊貴妃

中國政府在新疆設置「再教育營」，被指用以關押維吾爾族、哈薩克族等少數民族穆斯林民眾，在國際上引起廣泛批評。許多國家政府及非政府組織指其侵犯人權。 對此，中國方面一方面否認侵犯人權指控，另一方面則大力宣傳「再教育營」（內地稱「職業技能教育培訓中心」）正面作用，並由官媒多次製作節目報導「再教育營」內生活。 中央電視台日前就播出節目，採訪多名曾在營內入住的維族人。有受訪者表示，在「再教育營」內，學員可享免費食宿培訓，並學習法律知識、漢語、專業技能等，還有維吾爾族男子在營內學會唱京劇，扮演「楊貴妃」。

央視節目指，新疆依法開展的職業技能教育培訓工作，目的就是要從根本上消除滋生恐怖主義、宗教極端主義的環境和土壤，將暴恐活動消除在未發之前。截至目前，新疆已連續24個月未發生暴力恐怖案件。

阿布都賽麥提稱早年受到極端思想影響。（影片截圖）

節目採訪了29歲的阿布都賽麥提，他是和田地區于田縣職業技能教育培訓中心的學員。他表示，6年前，他在縣城開了一家飯館，之後有「宗教學者」找他，要求他區分客人中的「穆斯林」和「非穆斯林」。他稱，這些宗教學者認為國家是「非穆斯林人」管的，中國不是「穆斯林國家」，所以中國發行的人民幣都不能用。

「殺非穆斯林可以進天堂」

此外，針對飯館服務員，阿布都賽麥提還制訂了 「著裝規範」，要求服務員必須穿黑色的長袍。阿布都賽麥提還在採訪中稱，在極端分子影響下，他認為非穆斯林被殺是應該的，殺非穆斯林可以進天堂。

阿布都賽麥提又表示，為自己能進入職業技能教育培訓中心接受培訓感到很慶幸。他說，自己通過學習法律、政策法規，意識到如果像原來繼續那樣走下去，就沒有未來了。

有學員表示，接受再教育後，認識到以前自己「很愚昧」。（影片截圖）

阿卜杜卡迪爾稱，自己學了漢語，「眼界開闊了」。（影片截圖）

喀什市職業技能教育培訓中心學員阿卜杜卡迪爾接受央視采訪稱，他以前說漢語會被宗教人士認為是說「卡菲爾」（異教徒）的話。如今通過在培訓中心半年來的學習，不僅提高了交流能力，眼界也一下拓寬了。

央視稱，在職業技能教育培訓中心採訪過程中，會有「一種重回校園生活的感覺」，因為在這裡可以感受到「以知識和技能改變自我的努力與希望」。

于田縣職業技能教育培訓中心學員艾力江·買賽迪對央視記者稱，他通過學習，成為一家皮鞋廠的技術骨幹，1個月掙了2800元人民幣，家裡面「非常感動非常開心的，他們都覺得不可思議」。

阿布都拉·阿布都熱依木飾演「楊貴妃」。（影片截圖）

央視稱，職業技能教育培訓中心兼還開辦有繪畫、歌舞、京劇等不同內容的選修班。

伽師縣職業技能教育培訓中心學員阿布都拉·阿布都熱依木在培訓中心學會了唱京劇，並在演出中飾演「楊貴妃」。

央視稱，他原本受極端思想影響，認為唱歌跳舞等一切帶有文娛色彩的活動都是不可接受的行為，他說：「我以前的生活就是灰色，沒有顏色，現在多精彩啊，真的，我太喜歡現在的生活狀態。」

他還對央視表示「大家現在都羡慕我，因為我現在我們文工隊裡面唱歌唱得最好的一個人，京劇也是唱得最好的一個人。所以我同期的同學們他們都羡慕我。」

（央視新聞）