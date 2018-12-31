習近平發表新年賀詞：中國開放的大門只會越開越大

國家主席習近平今日（31日）晚上發表2019年新年賀詞，提到2018年推出100多項重要改革舉措，舉辦首屆中國國際進口博覽會等，稱中國改革的腳步不會停滯，開放的大門只會越開越大。 習近平又稱，中國正面臨百年未有之大變局。中國維護國家主權和安全的信心和決心不會變，中國維護世界和平、促進共同發展的誠意和善意不會變。中國將積極推動共建「一帶一路」，繼續推動構建人類命運共同體。

習近平提到2018年的成就時表示，各項民生事業加快發展，人民生活持續改善。他又舉出京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設等國家戰略穩步實施的成就。習近平更說他欣喜地看到「港珠澳大橋飛架三地」；又說很多港澳台居民拿到了居住證，香港進入了全國高鐵網，這是一個流動的中國，充滿了繁榮發展的活力。

國家主席習近平今日（31日）晚上發表2019年新年賀詞。（影片截圖）

習近平說，中國在2018年隆重慶祝改革開放40周年，對黨和國家機構進行了系統性、整體性、重構性的改革，推出100多項重要改革舉措，舉辦首屆中國國際進口博覽會，啟動建設海南自由貿易試驗區。世界看到了改革開放的中國加速度，看到了將改革開放進行到底的中國決心。中國改革的腳步不會停滯，開放的大門只會越開越大。

習：中國正面臨百年未有之大變局

習近平談到2019年的目標時表示，減稅降費政策措施要落地生根，讓企業輕裝上陣。要真誠尊重各種人才，充分激發他們創新創造活力。要傾聽基層幹部心聲，讓敢擔當有作為的幹部有幹勁、有奔頭。農村1000多萬貧困人口的脫貧任務要如期完成。要關愛退役軍人，他們為保家衛國作出了貢獻。

習近平更表示，放眼全球，中國正面臨百年未有之大變局。無論國際風雲如何變幻，中國維護國家主權和安全的信心和決心不會變，中國維護世界和平、促進共同發展的誠意和善意不會變。中國將積極推動共建「一帶一路」，繼續推動構建人類命運共同體，為建設一個更加繁榮美好的世界而不懈努力。