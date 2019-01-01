國台辦海協會發表新年賀詞　同提「和平統一」

大陸國台辦主任劉結一與海協會會長張志軍今天（1日）分別發表2019年新年賀詞，均提及今年是《告台灣同胞書》與和平統一方針提出40周年。

大陸國台辦主任劉結一。（資料圖片）

劉結一的新年賀詞題為「把握時代機遇 共謀民族復興」。劉結一稱，2018年面對複雜嚴峻的台海形勢，面對民進黨當局、台獨勢力阻撓破壞、蓄意挑釁，「我們毫不動搖堅持對台工作大政方針，努力推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程，更大力度為兩岸同胞尤其是台灣同胞謀利造福」。

劉結一又稱，2019年是新中國成立70周年，也是全國人大常委會發表《告台灣同胞書》、和平統一方針提出40周年。他表示：「展望新的一年，兩岸關係發展機遇與挑戰並存。儘管前進路上不可能一帆風順，但我們完全有信心、有能力戰勝風險挑戰。」

海協會會長張志軍。（資料圖片）

張志軍：大陸堅定維護一個中國原則

張志軍的新年賀詞則題為「合流知禹力 同共到滄瀛」。張志軍稱，大陸方面堅定維護一個中國原則，綜合施策遏阻台獨分裂活動，在錯綜複雜局面下保持了兩岸關係的正確方向，維護了台海局勢的基本穩定。

張志軍又稱，40年前《告台灣同胞書》以文告形式鄭重宣示爭取祖國和平統一的大政方針，開啟兩岸關係發展的新階段。和平總能戰勝對立，開放總能戰勝封閉，融合總能戰勝割裂，交流總能戰勝隔閡。張志軍強調，「不管未來外部挑戰如何嚴峻，島內政局幾多紛擾，兩岸同胞反對『台獨』的意志固若磐石，共擔民族大義實現國家統一的目標矢志不渝」。