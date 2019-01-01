【中美建交40周年】新華社：貿易戰不該成為雙邊穩定發展的絆腳石

40年前的今天（1月1日），是中華人民共和國與美利堅合眾國正式互相承認並建立外交關係的日子，也是結束了兩個世界大國、10多億人口之間近30年相互隔絕、敵視乃至衝突對抗的局面。 對此，中國官方新華社發表時評，題為〈中美建交四十年，一路風雨總向前〉，內容提到中美兩國的社會制度、發展道路和文化傳統有很大不同，兩國之間難免磕磕碰碰，產生矛盾分歧，但這些問題40年前沒有阻礙兩國邦交正常化，如今也不該成為雙邊關係健康穩定發展的絆腳石。

面對貿易戰，習近平指出，「我們有一千條理由把中美關係搞好，沒有一條理由把中美關係搞壞。」（路透社）

評論亦指出，「繼往開來，我們當以歷史和辯證的眼光看待過去40年，總結經驗，加強交流合作和溝通協調，推動中美關係穩步向前。」

新華社認為，過去40年來，中美關係並非一帆風順。美國對於中國是「夥伴」還是「對手」、對華應該「遏制」還是「接觸」的爭論在美國國內從未停歇。而經貿關係又作為中美關係「壓艙石」，一路走來也是充滿波折：前有「紡織品配額」限制和「最惠國待遇」審查，後有漫長艱難的中國入世談判和近期的兩國經貿摩擦。

然而該官媒認為，不可否認的是，儘管歷經種種，雙邊經貿聯繫反而越來越緊密，「蛋糕」也越做越大。

也因此，在2019年1月1日，中美兩國建交40週年之際，新華社形容為「青山遮不住，畢竟東流​​去。」過去，中美之間可以有良性、公平的競爭，但須防範衝突對抗、兩敗俱傷的危險局面：