基辛格：中美根本問題是在新環境中共同生存　要超越「你輸我贏」

美國前國家安全顧問、國務卿基辛格（Henry Kissinger）在美中關係全國委員會2018年年會上表示，中美關係現在正處於一個極為重要的時刻，但兩國間存在根本問題並不是雙方能否解決貿易爭端，而是超越「你輸我贏」，在一個新的國際政治環境中共生共存。

基辛格說，中美兩國達成協議、再出發的時機是有限的。（網絡圖片）

基辛格表示，中美之間的根本問題在於兩國能否在一個國際政治的新世界中共同生存，是否可以界定相互之間的關係，而在這一關係中必然會存在分歧，目標是超越「你輸我贏」，這樣的模式強調改善關係的重要性和共同生存的重要性。而他認為這是可以做到的。

基辛格指出，中美兩國將找到解決貿易爭端的途徑，預言「一個新型的經濟關係將會出現」。此外，中國和美國會找到途徑進行對話，「在對話中，他們預期有挑戰，並將其克服。我相信這是可能的。」

對中美領導人抱有希望 但達成協議時機有限

基辛格說，他對中美雙方領導人抱有希望，雖然面前的實際問題是困難的，但面前的機遇是可以首次在世界上創建一個國際體系，其和平與秩序會被所有國家接受。

但他亦同時指出，中美兩國就此達成協議、再出發的時機是有限的，「其他國家正試圖從這場沒有贏家的競賽中獲益。」