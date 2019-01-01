《告台灣同胞書》發表40周年　習近平明天發表對台重要講話

2019年1月1日是大陸發表《告台灣同胞書》40周年，《告台灣同胞書》發表40周年紀念會將於1月2日（周三）舉行，屆時國家主席習近平將於人民大會堂發表重要講話。 據了解，屆時大陸官方媒體將進行同步直播。這是習近平執政以來首次公開發表專門的對台講話，外界關注大陸對台政策是否有新變化。

1979年元旦，中國大陸同美國正式建立外交關係。同日全國人大常委會發表《告台灣同胞書》，正式提出實現和平統一的大政方針。當時，時任中國大陸國防部長徐向前發表聲明，宣布停止自1958年以來解放軍對金門等島嶼的砲擊。 這個文告的發表標誌著北京對台政策從致力武力統一到謀求和平統一的方向性轉變，這是一個里程碑事件，兩岸關係出現歷史性轉折。

1979年元旦，中共官媒《人民日報》刊登《告台灣同胞書》。（資料圖片）

《告台灣同胞書》由曾經加入國民黨的中共元老、時任全國人大委員長葉劍英主持通過。這份公開信一改過去教訓人的語氣，也沒有用社論式語言，以「親愛的台灣同胞」開頭表示：「今天是一九七九年元旦。我們代表祖國大陸的各族人民，向諸位同胞致以親切的問候和衷心的祝賀。昔人有言：『每逢佳節倍思親』。在這歡度新年的時刻，我們更加想念自己的親骨肉─台灣的父老兄弟姐妹。我們知道，你們也無限懷念祖國和大陸上的親人。」

談到解決統一問題時，公開信表示：「尊重台灣現狀和台灣各界人士的意見，採取合情合理的政策和辦法，不使台灣人民蒙受損失」；「我們寄希望於一千七百萬台灣人民，也寄希望於台灣當局。台灣當局一貫堅持一個中國的立場，反對台灣獨立。這就是我們共同的立場，合作的基礎」。

在末尾，《告台灣同胞書》期望兩岸雙方通過商談結束軍事對峙，並首次提出「三通」的構想。

在《告台灣同胞書》發表10、20、30周年時，北京均舉行座談會紀念，藉機向台灣官方與民間喊話，呼籲兩岸統一。其中以紀念《告台灣同胞書》發表30周年座談會的規格最高。當時，時任國家主席胡錦濤出席並發表講話，就推動兩岸關係和平發展提出六點意見（胡六點）。