【非洲豬瘟】傳因防疫不力　遼寧安徽湖南3省223名官員遭問責懲處

綜合媒體報道，非洲豬瘟在內地蔓延，近日內地流傳一份內部文件，指因防控非洲豬瘟疫情不力及部分地方出現隱匿疫情，遼寧、安徽、湖南三省有223名官員遭問責懲處。

非洲豬瘟在內地蔓延，台媒《聯合報》報道稱近日內地流傳一份內部文件，指部分地方防控非洲豬瘟疫情不力及出現隱匿疫情等情況。（資料圖片）

據台灣《聯合報》及內地財新網的報道稱，近日內地網絡流傳一份內部文件，文件指國務院辦公廳督查室最近向前期疫情集中發生，出現小範圍流行的遼寧、安徽、湖南等三省發出督辦函，要求查實問題，嚴肅追責問責。其中，最先發生疫情的遼寧省有9市共181名官員遭到問責懲處。被問責原因包括在初期防控工作中相互推諉、部分人員故意隱匿疫情資訊、監測排查責任不落實等。這181名官員分別受到黨內嚴重警告、記過等懲處，其中遭刑事拘留或立案偵查的有10人。

安徽省則有3市共14名官員被問責，被問責原因包括防控措施不落實、疫情處置不力等，這14名官員分別遭到撤職、記過等懲處。湖南省則是常德市28名官員被問責，被問責原因包括防控工作不力、履職不力等問題，這些官員分別遭到撤職免職、記大過等懲處。

該份文件又提及，在非洲豬瘟防控工作出現的問題，曝露出一些地方和部門存在有令不行、有禁不止，工作責任和措施不力的問題。同時提醒相關部門要認識非洲豬瘟防控工作的艱巨性、複雜性，做好落實非洲豬瘟防控工作，嚴防新的疫情發生。

（《聯合報》/財新網）