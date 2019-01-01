解放軍駐澳門部隊司令員換人：徐良才接替廖正榮

中國人民解放軍駐澳門部隊新聞發言人彭偉1日（周二）發布消息，根據中央軍委主席習近平簽發的命令，南部戰區聯合參謀部作戰局局長徐良才任駐澳門部隊司令員。 此前擔任駐澳門部隊司令員的是廖正榮，他上任不到一年，在去年10月已調任廣東省軍區副司令員，駐澳部隊司令員一職，已懸空近兩個月。

徐良才（左）接替廖正榮（右）任駐澳門部隊司令員。（資料圖片）

日前，解放軍南部戰區司令員袁譽柏海軍中將赴澳宣布了駐澳門部隊司令員任職命令。同時指出上級黨委充分肯定了駐軍近年來建設發展取得的新成就，以及在貫徹「一國兩制」偉大方針、服務大局、愛澳親民等方面所做的卓有成效工作。

新任駐澳門部隊司令員徐良才表示，將與政治委員周吳剛一起率領駐軍全體官兵，全面準確貫徹「一國兩制」方針，尊重並支持澳門特區政府依法施政，嚴格依照《中華人民共和國澳門特別行政區基本法》和《中華人民共和國澳門特別行政區駐軍法》等法律法規履行防務職責。

今年50歲的徐良才為湖北通山人，1986年入伍，1989年加入中國共產黨，擁大校軍銜。徐曾任解放軍原廣州軍區司令部作戰部處長、副部長、部長，南部戰區聯合參謀部作戰局局長等職。1998年，徐參加湖北荊州長江抗洪搶險；2014年，徐連續3次組織重大活動專項行動和備勤。徐先後榮立二等功1次、三等功3次，2013年被評為「全軍優秀參謀」。

此前擔任駐澳門部隊司令員的是廖正榮，他上任不到一年，在去年10月已調任廣東省軍區副司令員，駐澳部隊司令員一職，已懸空近兩個月。目前擔任駐澳門部隊政委的是周吳剛。

（中國新聞網）