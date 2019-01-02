中紀委國家監委列「十大反腐熱詞」：「壓倒性勝利」排第一

日前，中央紀委國家監委網站與《咬文嚼字》編輯部聯合發布「2018年度十大反腐熱詞」。這些「熱詞」中，「壓倒性勝利」排第一，而因為女兒上幼兒園事件落馬的四川廣安市委副書記嚴春風「嚴書記」列第十。

2018年3月，中國修憲，《國家機構》中專門增加「監察委員會」一節，並明確規定「中華人民共和國各級監察委員會是國家的監察機關」。（資料圖片）

監察委員會

2018年3月11日，十三屆全國人大一次會議審議通過憲法修正案，對現行憲法作出21條修改，其中11條同設立監察委員會有關，特別是在憲法第三章《國家機構》中專門增加「監察委員會」一節，並明確規定「中華人民共和國各級監察委員會是國家的監察機關」，確定了監察委員會的性質和地位。中紀委國家監委指，作為行使國家監察職能的專責機關，國家監察委員會和省、市、縣監察委員會同黨的紀律檢查機關合署辦公，實現對所有行使公權力的公職人員監察全覆蓋。

金色名片

2018年12月4日，中央八項規定實施滿6周年。中紀委國家監委稱，八項規定深刻地改變了中國，作風建設成為黨的建設的「金色名片」。

紀律審查和監察調查

2018年4月1日23時，中央紀委國家監委網站發佈消息：「貴州省委原常委、副省長王曉光涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查」。這是監察法實施、國家監委組建並與中央紀委合署辦公後首次發佈中管幹部接受紀律審查和監察調查消息。

國家監委留置第一案——貴州省委原常委、副省長王曉光案相關文書。（網絡圖片）

兩面人

「兩面人」是指那些兩副面孔示人者。2018年1月，十九屆中央紀委二次全會明確要求：「堅決清除對黨不忠誠不老實、陽奉陰違的兩面人、兩面派。」一年來，「兩面人」一詞在黨員幹部違紀違法的通報中頻頻出現。

留置

留置是《監察法》賦予監察委員會調查嚴重職務違法和職務犯罪的重要手段。2018年3月20日，《中華人民共和國監察法》公佈施行，對留置的使用條件、審批程式、使用期限、被留置人員的合法權利等作了詳盡而嚴格的規定。中紀委國家監委稱，留置取代「雙規」措施，「充分體現了用法治思維和法治方式懲治腐敗」。

保護傘

目前，「保護傘」特指黑惡勢力「保護傘」。2018年1月，習近平在中共十九屆中央紀委二次全會上強調，要把掃黑除惡同反腐敗結合起來，既抓涉黑組織，也抓後面的「保護傘」。2018年10月，新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》增加了對充當黑惡勢力「保護傘」行為的處分規定。

原廣安市委副書記嚴春風。（網絡圖片）

投案自首

2018年7月31日，中央紀委國家監委網站發佈消息，河北省政協原副主席艾文禮涉嫌嚴重違紀違法，已投案自首，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。隨後，多地出現監察體制改革後投案自首的「第一人」。此外，外逃職務犯罪嫌疑人主動回國投案自首的消息也屢見不鮮。中紀委國家監委指，這體現出紀檢監察機關依規依紀依法履行職責，持續取得良好的政治效果、紀法效果和社會效果。

蝸牛獎

2018年，多個地方設立「蝸牛獎」，處罰不作為、慢作為、不擔當問題。目前已有多家單位被「授獎」並問責。此外，一些地方還探索為幹事創業者頒發「駿馬獎」、為服務態度差者頒發「刺蝟獎」、為不擔當者頒發「鴕鳥獎」。

嚴書記

2018年5月11日，有網友爆料了「嚴書記女兒」的媽媽在成都一幼稚園家長群裡飛揚跋扈的言辭。隨後，網上出現了署名為「廣安市委副書記嚴春風」寫給四川省委組織部的情況說明，稱其已與涉事幼童的母親離婚，對相關情況並不知曉。然而，網友繼續深挖細究，爆出了更多信息，「嚴書記」迅速成為熱詞。5月14日，四川省紀委監委回應稱已關注到網友反映「嚴春風輿情」相關情況，已及時介入調查核實。5月18日，四川省紀委監委宣佈，廣安市委副書記嚴春風涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。11月13日，四川省紀委監委再發消息，嚴春風被開除黨籍和公職。

（中紀委國家監察委微信公眾號）