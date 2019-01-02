批蔡英文講話「裝腔作勢」　環時：台灣前途由14億中國人決定

台灣總統蔡英文1日發表新年談話，提出「四個必須」和「三道防護」，其間批評大陸處理非洲豬瘟的手法：「如果連疫情防治都不能夠真心合作，哪來的兩岸一家親。」 大陸官媒《環球時報》同日就此發表社評，題為〈蔡英文新年談話裝腔作勢自欺欺人〉，反駁其言論並指：「蔡英文的新年談話既違背歷史潮流，也不合台灣民意，它是今年元旦全世界最虛偽、最裝腔作勢的一個談話，大陸方面自然會對它嗤之以鼻。」

蔡英文發表「2019新年談話」時稱，兩岸在豬瘟疫情防治上都無法合作，「哪來的兩岸一家親？」（中央社）

蔡英文所講兩岸關係的「四個必須」包括：

中國大陸必須正視中華民國台灣存在的事實； 必須尊重2300萬台灣人民對自由民主的堅持； 必須以和平對等的方式處理雙方歧異； 必須是政府跟政府所授權的公權力機構坐下來談。

為守護台灣安全，蔡英文表明將替兩岸交流建立3道防護網，分別是「民生安全防護網」、「資訊安全防護網」及「民主防護網」。

蔡英文發表「2019新年談話」時稱，兩岸在豬瘟疫情防治上都無法合作，「哪來的兩岸一家親？」（聯合新聞網）

指「充滿了欺騙和胡攪蠻纏」

《環時》就此反駁：「蔡英文講話充滿了欺騙和胡攪蠻纏，『中華民國台灣存在』全世界現在只有17個小國承認，哪個大國予以承認了？」社評又稱：

台灣的前途要由14億全體中國人民共同決定，它在法理上就不屬於台灣居民的特權。

該官媒認為，由於民進黨在「九合一」選舉慘敗，蔡英文於是「飲鴆止渴」，操弄兩岸議題以「延續自己的政治生命」。

認為民進黨「嚴重誤判」

社評又指，民進黨「嚴重誤判」當前形勢，以為可以利用中美關係緊張，推動「去中國化」：「華盛頓不會僅僅為了台灣與北京拼命，儘管他們不反對、甚至願意看到台灣自告奮勇充當執行美國戰略的炮灰。」

《環時》在文末表示：「無論兩岸開仗還是中美軍事對抗成為現實，最先遭到毀滅性衝擊的將是台灣。不會有台灣民眾願意為了所謂『獨立』跟著民進黨當局殊死一搏。」