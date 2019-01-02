陸學者：蔡英文元旦講話宣示台獨意識　對陸最敵對的一次講話

台灣總統蔡英文元旦日（1日）對兩岸關係發表講話，提出「四個必須」和「三道防護網」，又以「中華民國台灣」稱呼台灣。 有大陸學者指出，這是她上台後對大陸最為敵對的一次講話，在當中更宣示其台獨的意識形態，大陸會嚴正對待這次的講話。

大陸學者直言，蔡英文元旦講話是她上台後對陸最敵對的一次講話。（中央社）

台灣《聯合報》引述中國人民大學國際關係學院教授時殷弘表示，這次的元旦講話是蔡英文上台後對大陸最為敵對的一次講話，不但強調台灣「永不放棄主權」外，還在談話中以「中華民國台灣」稱呼台灣。

他直指，「中華民國後面緊跟著台灣，叫做『中華民國台灣』」，大陸對此只有一個解釋，就是蔡英文在宣示她的台獨意識形態，「中華民國台灣」就是「兩國論」。蔡英文又提到兩岸交流不能靠「模糊的政治前提」，或是強迫就範的「通關密語」，可見蔡英文還是一如既往拒絕九二共識，還藉此反過來強調「四個必須」。

至於蔡英文提出民生、資訊安全以及民主「三道防護網」，時殷弘認為，她是在配合美國對大陸的指責，甚至把資訊安全提升到國家安全高度，「是非常敵對的」，大陸方面亦會嚴正對待這次的講話。

蔡英文感到嚴重不安全感 反映到兩岸關係上

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣則表示，九合一選舉慘敗後，蔡英文遭到黨內圍剿，也面臨民眾和在野黨壓力，處境四面楚歌。由蔡英文要建「三道防護網」的用字遣詞上來看，她現在感到嚴重不安全感，展現出保守防衛態勢，她對台灣的政治不安全感完全反映到兩岸關係上。

他說，很多人還期待蔡英文在剩下一年任期內，兩岸關係會有改變，但蔡英文現在的心理狀態，很難在兩岸關係採取更加積極主動做法，將面臨黨內更大的壓力。

（聯合報）