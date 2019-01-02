【5大重點】習近平對台講話：探索一國兩制台灣方案　不放棄武統

今日上午10時，《告台灣同胞書》發表40周年紀念會在人民大會堂舉行。中共中央總書記、國家主席習近平出席紀念會並發表重要講話。 據了解，這次是習近平執政以來首次公開發表專門的對台講話，當中再三強調「統一」，又重申以「一國兩制」統一台灣是實現國家統一的最佳方式，被視為中共對台工作、發展兩岸關係的新方向。

中共中央總書記、國家主席習近平出席《告台灣同胞書》發表40週年紀念會並發表重要對台講話。（直播片段）

習近平此番對台講話長約半小時，除了回顧70年來的兩岸關係外，亦多番重申「台灣是中國一部份、兩岸同屬一個中國」，強調中國必須統一。

分析認為，習近平回顧兩岸關係的歷史，講話中提及「統一」二字超過40次，又強調「台灣人是中國人」、「兩岸同胞是一家人」、「血脈相連」等，是要表明陸方視「一中」為底線，「兩岸統一」是必然，反對外部勢力干涉。

而提出「一國兩制」的台灣方案，則是向台灣釋放非常善意的訊號，一方面考慮台灣現實情況，另一方面透過協商吸收兩岸各界意見，同時承諾、保證台灣人在統一後各方面的權益都能獲得充滿保障。

此外亦以「不承諾放棄使用武力」一句話，表明「武統」仍是保留的選項之一，但所針對的是「台獨」和「外部勢力干涉」，而「和平統一」才是最有利的。

習近平在其講話中發表5項對台政策的新論述，當中包括探索「兩制」台灣方案、推進兩岸經濟合作制度化​等：

一、攜手推動民族復興

第一是攜手推動民族復興，實現和平統一目標，稱民族復興、國家統一是大勢所趨、大義所在、民心所向，兩岸中國人應該共同努力謀求國家統一，撫平歷史創傷。「廣大台灣同胞都是中華民族一分子......把促進國家完全統一、共謀民族偉大復興作為無上光榮的事業。」倡議在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。

二、探索「兩制」台灣方案

第二是探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐，「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式。和平統一後，台灣人的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，其私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。

三、不承諾放棄使用武力

第三是堅持一個中國原則，維護和平統一前景。陸方願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，因為以和平方式實現統一，對兩岸同胞和全民族最有利；同時指出，不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂份子及其分裂活動，絕非針對台灣同胞。

四、推進兩岸經濟合作制度化

第四是深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎，將繼續率先同台灣人分享大陸發展機遇，為台灣人和台灣企業提供同等待遇；又說要積極推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場。兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，可以率先實現金門、馬祖與福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。

五、增進和平統一認同

第五是實現同胞心靈契合，增進和平統一認同。他說兩岸同胞「同根同源、同文同種」，中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬，稱兩岸同胞要共同傳承中華優秀傳統文化，推動其實現創造性轉化、創新性發展，加深相互理解，增進互信認同，不管遭遇多少干擾阻礙，兩岸同胞交流合作不能停、不能斷、不能少。

另據官媒《新華網》報道，習近平講話中有14句「金句」尤其值得關注，表明中共對兩岸關係發展的方向：