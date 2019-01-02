台媒：習近平對台講話提「統一」46次　未提統一「時間表」

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會今早（2日）在北京舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平會上發表重要講話，並首次提到5項原則，探索一國兩制的台灣方案。

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會1月2日在北京舉行。（新華社）

首把國家統一與民族復興掛鉤

在習近平逾4200字的講話全文中，當中以「統一」一詞出現次數最頻繁，他一共提及了多達46次。此外，「民族」共出現34次、「一個中國」出現12次、「台獨」出現8次、「一國兩制」6次。

據台媒《聯合新聞網》指，這是習近平首次在講話中把國家統一和民族復興掛鉤。中共十八以後，習近平陸續提出「中國夢」與「中華民族偉大復興」及兩個一百年。而大陸學術界和民間則討論「何時收復台灣」，去年以來大陸民間更是「武統」聲浪高漲，但大陸涉台部門就對學者們下了「禁令」，勿將國家統一和民族復興簡單掛鉤，理由是「時機並不成熟」。隨着大陸內部肅貪、打黑、修憲告一段落，台灣「九合一」選舉結束，習近平直接把「國家統一」作為中華民族復興的前提。

在探討「一國兩制」台灣方案，習近平提出在堅持「九二共識」、反「台獨」基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。習近平的統一進程把兩岸統一的談判工作躍升為國家層面，是新時代的重要工程，不再是涉台部門執行政策而已。

習近平在會上指首次提到5項原則，探索一國兩制的台灣方案。（中央社）

台媒：習想統一的使命感十分清楚

習近平又再強調「心靈契合」和「兩岸融合發展」，而這兩項都是他的創見。在新一階段對台政策中，陸方將繼續率先同台灣人分享大陸發展機遇，為台灣人和台企提供同等待遇；積極推進兩岸經濟合作制度化，打造兩岸共同市場。可先實現金門、馬祖與福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。中共的「兩岸融合」已從坐而談到起而行，並已有實施的先後次序藍圖。

《聯合新聞網》指，習近平並沒有提到統一「時間表」，但他想統一的使命感和急迫感十分清楚。2013年APEC峰會上，習曾提到「兩岸長期存在的政治分歧問題終歸要逐步解决，總不能將這些問題一代一代傳下去」，今天上午的講話，則進一步談到要推動兩岸關係和平發展達成「制度性安排」。

習近平又指，兩岸的事是家裡人的事；不承諾放棄武力，是針對外部勢力和「台獨」。《聯合新聞網》認為，在目前中美貿易大戰愈益熾烈，五眼同盟圍剿等外部環境更複雜之際，習近平提法是對外宣誓，要把解決台灣問題、實現祖國完全統一作為矢志不渝的歷史任務，不懼外部勢力，也不容外部干預。